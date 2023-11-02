تعزيز الشراكة بين FIFA وGIZ مع إطلاق برنامج الرياضة من أجل تمكين المرأة

تهدف هذه المبادرة إلى إرساء أسس الشراكة القائمة بين الطرفين

تسعى المؤسستان عبر هذا البرنامج إلى مكافحة عدم المساواة بين الجنسين

توجيه الدعوة إلى المنظمات حول العالم لتقديم مقترحات مشاريع لدعم عمليات التمويل

أثمرت الجهود المشتركة بين FIFA والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) مشروعاً ناجحاً بتمويل مشترك هو الأول من نوعه، بعنوان برنامج الرياضة من أجل الصحة الذهنية والتماسك الاجتماعي بتفويض من وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية في الحكومة الاتحادية الألمانية ومن الوكالة الفرنسية للتمنية (AFD).

جسّد هذا المشروع قدرة كرة القدم والرياضة بشكل عام على تقليص الهوّة الاجتماعية وتوحيد الناس وجعل المجتمعات أكثر شمولية. وبناءً على هذه المبادرة، أطلق FIFA والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي برنامج الرياضة من أجل تمكين المرأة الذي يركز على المساواة بين الجنسين، حيث لعبت الوكالة الفرنسية للتنمية دور صلة الوصل بين FIFA وGIZ اللذين التزما بتوسيع الشراكة بينهما عبر تنفيذ هذا المشروع.

ومنذ 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، ستتمكن المنظمات من الدول الثلاثين الشريكة للمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي من تقديم مقترحات مشاريع في إطار هذا البرنامج. وبغية أخذ هذه المشاريع بالاعتبار، يجب عليها أن تستخدم الرياضة كأداة للغايات التالية:

مكافحة عدم المساواة بين الجنسين

التصدّي للعنف القائم على النوع الاجتماعي والجنس

تمكين المرأة وتعزيز دورها وفي هذا الإطار، قال يانس ألسنر، رئيس برنامج الرياضة من أجل التنمية في المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي: "يمثل برنامج الرياضة من أجل تمكين المرأة فرصة سانحة للمساهمة في تمكين الفتيات والنساء عبر قدرة الرياضة على التحويل وتقليص الفجوات، نظراً إلى أنّ دعم المشاريع التي تعالج عدم المساواة بين الجنسين وتشجّع المرأة على تبوُّء مناصب القيادة تقع في صلب السياسة التنموية النسوية الألمانية".

ستختار منظمة La Guilde الشريكة 16 مشروعاً تركّز على التصدّي لعدم المساواة بين الجنسين وتعمل على تسهيل وصول المرأة إلى مراكز القيادة، والاندماج المهني، والمهارات الحياتية والصحية عن طريق الرياضة.

يُذكر أنّ هذه المبادرة تتماشى مع ثمانية أنشطة أخرى تنطوي تحت برنامج FIFA لتنمية المرأة الذي يسعى إلى تعزيز نمو الرياضة النسائية، والسياسة التنموية النسوية الألمانية التي أمضت السنوات العشر الماضية في تطبيق مقاربة تركز على استغلال الرياضة لتحقيق المساواة بين الجنسين. وسيعمل FIFA والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي يداً بيدٍ لإحداث التغيير في المجتمعات بهدف الاعتراف بالمساواة بين الجنسين كحقّ من حقوق الإنسان وإعمال هذا المبدأ.

سيقدم FIFA دعماً مادياً لثلاثة من المشاريع المقدَّمة من اتحاداته الوطنية الأعضاء، أمّا المشاريع الثلاثة عشرة المتبقية فستدعمها المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي، على أن تخصص ما لا يقل عن 30% من نسبة تمويلها للمنظمات الأفريقية.

يتعين على المشاريع المؤهلة بموجب هذا البرنامج أن تركّز على المشاركين الرجال والنساء، من خلال الاعتراف بأنّ للشباب والرجال دوراً يلعبونه في الطريق نحو المساواة بين الجنسين والعدالة الاجتماعية في العالم.

كما ستُمنح الأولوية إلى المشاريع التي تستهدف بصورة مباشرة، أو غير مباشرة، النساء المستضعفات اللواتي وقعن ضحية التمييز، علماً أنه يمكن للمشاريع أن تتناول أي نوع من أنواع الرياضة. وبالنسبة إلى المشاريع التي تتناول رياضة كرة القدم، فستُمنح الأولوية إلى تلك المدعومة من قبل الاتحادات الوطنية الأعضاء في FIFA.

وفي تصريح لها، أعلنت ساراي بارمان، مديرة قسم كرة قدم السيدات بـ FIFA: "نحن نعمل بصورة يومية لتسريع وتيرة تطوّر كرة القدم النسائية، حيث تركّز معظم جهودنا على استخدام لعبة السيدات كقوة فاعلة في إحداث التغيير الاجتماعي، وأنا متحمسة للغاية بشأن هذه الشراكة مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي، تلك المنظمة الملتزمة بتحسين حياة الفتيات والنساء حول العالم، وستحسّن هذه العلاقة العمل الذي نقوم به مع الاتحادات الوطنية الأعضاء تحت راية برنامج FIFA لتنمية المرأة، فهذه المبادرة مصممة لمكافحة عدم المساواة بين الجنسين، ونحن نتطلع للعمل جنباً إلى جنب مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي والاستفادة من قدرة كرة القدم النسائية على إحداث التغيير".