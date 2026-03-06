الاتحادات الأعضاء لدى FIFA تحت المجهر (فبراير/شباط 2026)

حكام كأس العالم FIFA يُواصلون التحضير من الدوحة

تتلقى الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 اتحاداً دعماً مالياً ولوجستياً من FIFA عبر برامج مختلفة.

نُلقي نظرة على بعض العمل الاستثنائي الذي قامت به الاتحادات الأعضاء لدى FIFA خلال الأسابيع الأخيرة للترويج لكرة القدم وتعزيزها وجعلها عالمية حقاً.

ندوة للحكام المرّشحين لكأس العالم 2026 FIFA بالدوحة

أجريت فعاليات ندوة FIFA للحكام النخبة المرشحين لإدارة مباريات كأس العالم 2026 FIFA، والتي استمرت حتى 27 فبراير/شباط، وذلك في فندق إنتركونتيننتال الدوحة، بحضور رئيس لجنة الحكام في FIFA بييرلويجي كولينا، ونائب رئيس اللجنة هاني طالب بلان، ومدير إدارة التحكيم ماسيمو بوساكا.

وشهدت الندوة مشاركة 21 حكماً من ثلاث قارات، بواقع 10 حكام من آسيا و10 من إفريقيا، إلى جانب حكم واحد من أوقيانوسيا.

وافتتحت الندوة بكلمة ألقاها كولينا، شدد خلالها على أهمية هذه المرحلة في إعداد الحكام لكأس العالم FIFA، فيما رحّب هاني بلان بالمشاركين، معرباً عن فخر الاتحاد القطري لكرة القدم باستضافة هذا الحدث المهم، مؤكداً أن الأيام الخمسة تُمثّل فرصة للحكام لتقديم أفضل ما لديهم.

الدوحة تُجّهز حكام تقنية الفيديو المرّشحين لكأس العالم 2026 FIFA

وقبلها بأيام، انطلقت صباح يوم 3 فبراير/شباط 2026 فعاليات ندوة FIFA لحكام تقنية الفيديو VAR، عن قارتي آسيا وأفريقيا، المرشحين لإدارة مباريات كأس العالم 2026 FIFA، واستمرت الندوة خلال الفترة من 3 إلى 5 فبراير/شباط 2026، بفندق إنتركونتيننتال البحر، تحت إشراف إدارة التحكيم بـFIFA والاتحاد القطري لكرة القدم.

وشارك في الندوة 26 حكماً وحكمة، بواقع 17 حكماً من قارة آسيا من بينهم الحكم القطري خميس المري، إضافة إلى 9 حكام من قارة إفريقيا.

ضمن برنامج الاتحاد الكويتي لكرة القدم لتعليم المدربين، انطلقت المرحلة الاولى من دورة مدربي حراس المرمى (المستوى B)، وذلك بناءً على إتفاقية التعليم مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بحضور الأمين العام للاتحاد الدكتور صالح المجروب والمدير الفني للاتحاد محمد الفيلكاوي، والمدير الإقليمي لتطوير المشاريع بـFIFA حسن حسان واخصائي الأداء بـFIFA أبهيشك ياداف.

وتشتمل المرحلتين الاولى والثانية على عدة جوانب نظرية وعملية حديثة، ويُشارك بها 18 دارساً من دول الخليج العربي، وهو ما يسمح بتطوير مستوى مدربي حراس المرمى بعد الطفرة الكبيرة التي عرفتها هذه المهنة مؤخراً على مستوى كرة القدم العالي.

أبو ريدة يُمثّل FIFA في اجتماعات المجلس الدولي لكرة القدم IFAB

شارك المهندس هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، وعضو مجلس FIFA في الاجتماع الـ140 للمجلس الدولي لكرة القدم (IFAB) الذي أقيم في الثامن والعشرين من شهر فبراير/شباط. ففي الاجتماع العام السنوي الأربعون بعد المائة في هينسول، ويلز، وافق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) على تنفيذ عملية تشاور لوضع تدابير تغطي نطاقين: الأول هو عندما يقرر اللاعبون من أحد الجانبين مغادرة أرض الملعب كعمل احتجاجي على قرار الحكم أو قيام مسؤولي الفريق بالتحريض على مثل هذا الإجراء، والثاني هو عندما يغطي اللاعبون أفواههم عند الاقتراب من الخصوم أثناء المباريات. وبعد عملية التشاور، سوف تُقدَم المقترحات بحلول 30 أبريل/نيسان 2026، أي قبل وقت كافِ من المباراة الافتتاحية لكأس العالم FIFA القادمة في 11 يونيو/حزيران 2026.

وتواجد أبو ريدة في اجتماعات IFAB ممثلًا عن FIFA، باعتباره أقدم أعضاء المجلس حيث تم انتخابه كعضو باللجنة التنفيذية للمرة الأولى عام 2009.

ويختص مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي تأسس عام 1886 بتحديد قوانين كرة القدم، حيث يضم FIFA إلى جانب اتحادات إنجلترا وإسكتلندا وأيرلندا وويلز.

الإعلان عن جدول مباريات سلسلة FIFA™ لعام 2026 بمشاركة عمان والكويت

نشر FIFA الجدول الرسمي لمباريات سلسلة FIFA™ لعام 2026، وهو ما يُشكّل خطوة هامة إضافية في التوسُّع المستمر لهذه المبادرة التي تهدف لرفع مستوى منتخبات الرجال والسيدات حول العالم.

وستشهد نسخة 2026 تمثيل الاتحادات القارية الستة عبر 48 منتخباً وطنياً، أي حوالي رُبع الاتحادات الوطنية في العالم، وسيتمّ توزيعها على 12 مجموعة من أربع منتخبات، بحيث سيستضيف أحد عشر اتحاداً وطنياً المنافسات (بينما ستستضيف رواندا مجموعتين). وستشمل المبادرة تسع مجموعات للرجال وثلاث للسيدات.

ومن بين المنتخبات المشاركة هناك منتخبين عربيين هما سللطنة عمان والكويت، ما سيُساعد هذين المنتخبين على اكتساب خبرة أكبر والاحتكاك مع منتخبات من قارات أخرى تحسباً للاستحقاقات القادمة التي تنتظر المنتخبين العٌماني والكويتي.

وفد من FIFA يتفقّد الملاعب المقترحة قبل انطلاق كأس العالم للسيدات 2035 FIFA™

قام مندوبو FIFA بتفقد مجموعة من المواقع المقترحة لاستضافة كأس العالم للسيدات 2035 FIFA™ في إنجلترا وأيرلندا الشمالية واسكتلندا وويلز، بما في ذلك مرافق التدريب وفنادق الفرق ومواقع مهرجانات المشجعين. وتمثل هذه الزيارات مرحلةً أساسيةً في عملية تقديم العروض، حيث تتيح لـFIFA فرصة تقييم الملاعب والمرافق المقترحة كجزء من العرض المشترك المقدم من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، والاتحاد الأيرلندي لكرة القدم، والاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم، والاتحاد الويلزي لكرة القدم.

وفد FIFA يتفقد الملاعب قبل انطلاق كأس العالم للسيدات 2031 FIFA™

أمضى وفد من FIFA أربعة أيام في جامايكا، حيث زاروا الملعب الوطني وحديقة سابينا، بالإضافة إلى الفنادق ومراكز التدريب المحلية. كما زار الوفد كوستاريكا والمكسيك خلال هذه الأشهر، وذلك استعدادًا لتوسيع كأس العالم للسيدات 2031 FIFA™ لتشمل 48 دولة بدلاً من 32.

وفي حال نجاح هذه الزيارة، ستصبح جامايكا أول دولة كاريبية تشارك في استضافة كأس العالم للسيدات FIFA، كما ستُصبح أصغر دولة من حيث عدد السكان تستضيف البطولة.

أوغندا تؤكد التزامها بكرة القدم للسيدات

استغلت دورين نابوير، مسؤولة تطوير كرة القدم للسيدات في أفريقيا لدى FIFA، إطلاق الاستراتيجية التجارية لدوري السوبر للسيدات التابع لاتحاد كرة القدم الأوغندي، والذي عُقد في فندق إمبريال رويال بالعاصمة كمبالا، لتسليط الضوء على النمو السريع الذي تشهده كرة القدم للسيدات.

وقدّمت نابوير عرضاً موجزاً ​​لإطار عمل FIFA التنموي الشامل، والذي يرتكز على مشاركة القاعدة الشعبية وصولاً إلى المنتخبات الوطنية، وتحدثت عن المبادرات الجارية لزيادة عدد الفتيات اللاتي يمارسن كرة القدم على مستوى العالم. كما أكدت نابوير على اهتمام FIFA بتمكين المرأة في قيادة كرة القدم وإدارتها.

وقالت "نعمل على بناء قدرات المرأة في قيادة كرة القدم، وضمان تمثيلها في هيئات صنع القرار التي ستدعم كرة القدم للسيدات. بعد نجاح بطولتي كأس العالم، أطلق FIFA برامج تنموية لمعالجة مختلف جوانب اللعبة، بدءًا من القاعدة الشعبية وصولاً إلى المنتخبات الوطنية."

وفي الوقت نفسه، تم عقد دورة تنشيطية لمدة يومين لمسؤولي المباريات في المركز الفني لاتحاد كرة القدم الأوغندي في نجيرو، حيث تم تقديم ورش عمل عملية ونظرية للمسؤولين.

أكاديمية المواهب التابعة لـFIFA تفتح أبوابها في كوسوفو

تُعدّ الأكاديمية جزءًا من نظام تطوير المواهب التابع لـFIFA، والذي تمّ تطبيقه بالفعل في أكثر من 200 اتحاد عضو حول العالم. ويهدف النظام إلى توفير فرص متكافئة لجميع المواهب الشابة من خلال خبرات المتخصصين.

كما يهدف البرنامج إلى بناء أساس متين لمستقبل كرة القدم، مع التركيز على جودة التدريب والتثقيف الرياضي والتطوير طويل الأمد للاعبين الشباب.

بدأت عملية اختيار اللاعبين المولودين عام 2013 في 7 فبراير/شباط 2026، وتُجرى حالياً في جميع مناطق كوسوفو. بعد فيريزاي، ستُستكمل المرحلة التالية من الاختيار في جيلان، وتخطّط الأكاديمية للتوسع في جميع أنحاء البلاد.

ووفقاً لبيان صادر عن الاتحاد الكوسوفي لكرة القدم قال فيه "نفخر بالإعلان عن تمثيل أكاديمية FIFA في المنطقة لأول مرة من خلال برنامجها لتطوير المواهب، وتحديداً في كوسوفو. تُعد هذه خطوة هامة لتطوير كرة القدم محلياً وإقليمياً. إن وجود أكاديمية FIFA في كوسوفو يجلب معه أساليب تدريب حديثة، ومناهج معتمدة من FIFA، ونهجاً احترافياً يفي بأفضل المعايير الدولية."

