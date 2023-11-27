فريق FIFA للنزاهة يُؤكّد عدم رصد أي نشاط مراهنات مشبوه خلال كأس العالم 2026 FIFA™

تمت مراقبة جميع مباريات البطولة الـ104 في الوقت الفعلي

لم يتم رصد أي نشاط مراهنات مشبوه أو مؤشرات على احتمال التلاعب بنتائج المباريات

سيستمر التعاون في هذا الصدد خلال بطولات FIFA المقبلة

اختتم فريق FIFA العامل المعني بالنزاهة، الذي أُنشئ لحماية جميع مسابقات FIFA من التهديدات المرتبطة بالتلاعب بنتائج المباريات، عملياته خلال كأس العالم 2026 FIFA™ بنجاح، بعدما راقب أسواق المراهنات والأنشطة داخل أرضية الملعب في الوقت الفعلي على مدار جميع المباريات الـ104 التي أقيمت في إطار البطولة.

واستناداً إلى المعلومات التي جُمعت وحُلّلت طوال البطولة، لم يرصد الفريق أي نشاط مراهنات مشبوه أو مؤشرات على التلاعب بنتائج المباريات في أي من المواجهات.

فخلال البطولة، تولّى FIFA بشكل مركزي مهمة جمع تقارير مراقبة المراهنات، إلى جانب غيرها من البيانات والمعلومات ذات الصلة التي قدمها أعضاء الفريق العامل، فضلاً عن المعلومات الواردة عبر آليات الإبلاغ المتاحة، علماً أن تلك المعلومات خضعت لاحقاً للتحليل، وتم تبادلها بين أعضاء فريق العمل وفقاً للإجراءات التشغيلية المعتمدة.

وقد أتاحت الطبيعة التعاونية لعمل الفريق تقييم أي تنبيه أو مؤشر على احتمال التلاعب بنتائج المباريات والتعامل معه بصورة منسقة وفي الوقت المناسب طوال كأس العالم 2026 FIFA™، حيث ساهم كل عضو مشارك بخبرته، كلٌّ في مجال اختصاصه.

وضم فريق العمل الخاص ببطولة كأس العالم 2026 FIFA™ كلاً من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والاتحاد الأفريقي لكرة القدم، واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم، واتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، واتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم، والاتحاد الأمريكي لكرة القدم، والاتحاد الكندي لكرة القدم، والاتحاد المكسيكي لكرة القدم، ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومجلس أوروبا، ومجموعة كوبنهاغن، وشركات Sportradar وIC360 وGenius Sports، والرابطة الدولية لنزاهة المراهنات، ومنظمة United Lotteries for Integrity in Sports، ووزارة العدل الأمريكية، وSport Integrity Canada، ومكتب المنافسة الكندي، واللجنة الفيدرالية للمنافسة الاقتصادية، إلى جانب عدد من الخبراء المستقلين الآخرين.

وفي هذا الصدد، قال ليام ريتش، كبير مدراء قسم FIFA المعني بالنزاهة "وفَّر فريق FIFA العامل المعني بالنزاهة إطاراً قوياً خلال كأس العالم 2026 FIFA™ لتبادل المعلومات، وتقييم أي مخاوف محتملة، وتنسيق الاستجابة في الوقت المناسب. وإذ نتوجّه بجزيل الشكر إلى جميع أعضاء الفريق على خبراتهم والتزامهم طوال البطولة، فإننا نتطلع إلى مواصلة البناء على هذا التعاون خلال بطولات FIFA المقبلة."

أما فيما يتعلّق بالمرحلة المقبلة، فسيُواصل FIFA العمل مع أعضاء الفريق العامل المعني بالنزاهة لصون نزاهة البطولات المقبلة، بما في ذلك مسابقات FIFA للشباب التي ستُقام في وقت لاحق من هذا العام، وكأس العالم للسيدات 2027 FIFA™.