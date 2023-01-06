حرصاً على تسوية نزيهة وعادلة لكافة الأطراف المعنية في نظام الانتقالات عند حصول منازعات متعلقة بخدمات وكلاء كرة القدم، تم اتخاذ خطوة هامة تتمثل بإعادة العمل بأنظمة تسويات المنازعات في إطار لوائح FIFA لوكلاء كرة القدم، وذلك فيما يتعلق بالنزاعات الناشئة عن اتفاق تمثيل ذي بُعد دولي أو ذات صلة به. أي أن FIFA سيملك الولاية القضائية لتسوية المنازعات التي تشمل وكلاء كرة قدم فيما يتعلق بالنزاعات الناشئة عن اتفاق تمثيل ذي بُعد دولي. ويكون اتفاق التمثيل ذو بُعد دولي عندما:
يوفر خدمات وكيل كرة قدم متعلقة بصفقة محددة ذات صلة بعملية انتقال دولية (أو انتقال مدرب إلى نادٍ منضوٍ تحت مظلة اتحاد وطني عضو مختلف عن الاتحاد الوطني العضو لجهة عمله السابقة، أو انتقال المدرب إلى اتحاد وطني عضو آخر مختلف عن الاتحاد الوطني العضو لجهة عمله السابقة)؛ أو
يوفر خدمات وكيل كرة قدم متعلقة بأكثر من صفقة واحدة، إحداها ذات صلة بعملية انتقال دولية (أو انتقال مدرب إلى نادٍ منضوٍ تحت مظلة اتحاد وطني عضو مختلف عن الاتحاد الوطني العضو لجهة عمله السابقة، أو انتقال المدرب إلى اتحاد وطني عضو آخر مختلف عن الاتحاد الوطني العضو لجهة عمله السابقة).
الرسوم الإجرائية لمثل هذه المنازعات ستكون مجانية. ستكون غرفة الوكلاء التابعة لمحكمة كرة القدم مسؤولة عن التعامل مع أية منازعات بدءاً من تاريخ 1 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وذلك في كل ما له علاقة باتفاقيات التمثيل التي قدّمها وكيل كرة قدم أو عملاء في التاريخ المشار إليه أو بعده. كافة المنازعات الأخرى ستبقى خاضعة لكيانات تسوية النزاعات التابعة للاتحادات الوطنية الأعضاء في FIFA. تكون غرفة الوكلاء مكونة من: أ) رئيس ونائب رئيس؛ ب) العدد الضروري من الأعضاء والذي يُحدده مجلس FIFA، والمعينين بناء على اقتراح من الاتحادات الوطنية والقارية واللاعبين والأندية والدوريات ووكلاء كرة القدم.
النطاق الزمني:
الكل