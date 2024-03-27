"إنها تقربنا من بقية العالم": سلسلة FIFA تفتح آفاقًا جديدة للاعبي المنتخبات الوطنية

شارك أربعة وعشرون فريقًا في سلسلة FIFA التجريبية في مارس

أتاحت البطولات فرصًا فريدة للفرق لمقابلة منافسين من قارات أخرى

تشكر الاتحادات الأعضاء FIFA على دعمه

فتحت سلسلة FIFA آفاقًا جديدة للاعبين من بعض الاتحادات الأعضاء في FIFA من خلال منحهم فرصة ثمينة لاختبار أنفسهم ضد خصوم من أجزاء أخرى من العالم. تم تقديم سلسلة FIFA الافتتاحية كحدث تجريبي في النافذة الدولية لشهر مارس 2024، وتتكون من ست بطولات تضم أربعة فرق، تضم كل منها فرقًا من اتحادات قارية مختلفة وتلعب في بلد مضيف واحد. تتمثل الفكرة في توفير المزيد من فرص اللعب للاتحادات الأعضاء في FIFA، وخاصة تلك التي نادرًا ما تتاح لها الفرصة للعب مع فرق من خارج قارتها. على سبيل المثال، سافرت بابوا غينيا الجديدة إلى سريلانكا حيث واجهت الدولة المضيفة وجمهورية أفريقيا الوسطى، وأوضح المدرب وارن مون ما يعنيه ذلك لفريقه وبلاده.

وقال: "نحن متحمسون تماماً لكرة القدم التي نقدمها في بابوا غينيا الجديدة". "في بعض الأحيان نشعر ببعض العزلة عن بقية العالم عندما نكون في أوقيانوسيا ونكون بعيدين بعض الشيء، ولكن الشغف لا يزال موجودًا رغم ذلك، وهذا يجعلنا أقرب قليلاً إلى بقية العالم."

جاءت المباراة ضد فريق "الوحوش البرية" بعد 40 عاماً من مواجهة بابوا غينيا الجديدة مع ليبيريا في المواجهة الوحيدة السابقة مع منافسين أفارقة. “جمهورية أفريقيا الوسطى – في الواقع لا نعرف أين تقع بلادهم. وقال جوردون مانوب، الأمين العام لاتحاد بابوا غينيا الجديدة لكرة القدم، قبل المباراة: “الأمر مختلف. لكن (الجمهور) متحمس لمعرفة ما سنفعله ضدهم”. وقال سيليستين يانندجي، رئيس اتحاد كرة القدم في جمهورية أفريقيا الوسطى: "الناس في بلدي يحاولون معرفة المزيد عن البلدان التي سنواجهها، وأن يتمكنوا من العثور عليها على الخريطة. قبل هذا (الناس) لا يعرفون من هي جمهورية أفريقيا الوسطى. الآن نحن هنا، ربما لديك بعض الاهتمام ببلدنا. أيضًا، لكي يلتقي اللاعبون بلاعبين آخرين، وثقافة مختلفة، وأسلوب مختلف لكرة القدم…. هذه فائدة جيدة."

كما قدمت جمهورية أفريقيا الوسطى لبوتان تجربتها الأولى في الفي مواجهة الأفريقية. وقال تشينشو جيلتشن، قائد منتخب بوتان: "هذه هي المرة الأولى التي نلعب فيها ضد منتخب أفريقي، لذلك نحن متحمسون للغاية للمباراة، حيث نتعلم أشياء كثيرة من اللعب ضد دول مختلفة."

في هذه الأثناء، لعبت منغوليا مع المضيفة أذربيجان وتنزانيا في سلسلة FIFA في باكو. قبل ذلك، لم يلعبوا سوى مباراتين دوليتين ضد فرق من خارج آسيا - موريشيوس في 2018 وجورجيا في 2023. "أرى أن سلسلة FIFA تمثل فرصة عظيمة لأنها أعطتنا الفرصة للتنافس ضد منتخبات أوروبية وإفريقية. يمكننا أن نتعلم أشياء كثيرة من هذه الفرق، حتى نتمكن من استخدام هذه التجربة للتطور بشكل أكبر،" المدافع المنغولي مونك أورجيل قال أورخون. "أنا ممتن جدًا لهذه الفرصة." في حين أن كثرة المباريات تشكل تحدياً للاعبين في الدول الرائدة في كرة القدم في العالم، فإن الآخرين يواجهون مشكلة معاكسة. في بعض الاتحادات الأعضاء في FIFA البالغ عددها 211 اتحاداً، تعني التكلفة والخدمات اللوجستية المرتبطة بتنظيم المباريات الدولية أن المنتخب الوطني قد يلعب عدداً قليلاً فقط من المباريات كل عام.