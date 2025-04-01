الاتحادات الأعضاء لدى FIFA تحت المجهر (مارس/آذار 2025)

FIFA يعلن عن مواعيد كأس العرب وكأس العالم تحت 17 سنة FIFA

الإمارات تستضيف المراجعة السنوية لقانون كرة القدم والاتحاد السعودي يطلق برنامج FIFA/CIES

دورة طب الطوارئ - المستوى المتقدم" وانتخاب ثلاث رؤساء اتحادات عرب في مجلس FIFA تتلقّى الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 اتحاداً دعماً مالياً ولوجستياً من FIFA عبر برامج مختلفة.

نُلقي نظرة على بعض العمل الاستثنائي الذي قامت به الاتحادات الأعضاء لدى FIFA خلال الأسابيع الأخيرة للترويج لكرة القدم وتعزيزها وجعلها عالمية حقاً.

FIFA يعلن عن مواعيد بطولتي "كأس العرب وكأس العالم تحت 17 عاماً" في قطر

أعلن FIFA عن تواريخ كأس العرب FIFA قطر 2025™، وكأس العالم تحت 17 سنة FIFA المقررة في الدوحة، حيث حدد تاريخي 25-26 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 من أجل المباريات التأهيلية لكأس العرب ، و1-18 ديسمبر/كانون الأول 2025 من أجل البطولة النهائية. أما كأس العالم تحت 17 سنة FIFA قطر 2025™ فستجري بين 3 و27 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

الإمارات تستضيف النسخة التاسعة للمراجعة السنوية لقانون كرة القدم FIFA

تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة النسخة التاسعة للمراجعة السنوية لقانون كرة القدم الذي سيقام في الربع الأول من عام 2027 تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA وبالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة القدم. ويشهد الحدث الذي سيقام على مدار يومين مشاركة أكثر من 400 قانوني وخبير كروي من مختلف قارات العالم بهدف مراجعة لوائح لعبة كرة القدم وتحسينها عبر مجموعة من المحاور والبنود أبرزها التحديات القانونية والقضايا الكروية العالمية البارزة عن السنة التي تسبق الحدث.

الاتحاد السعودي يوقع اتفاقية شراكة استراتيجية لإطلاق برنامج FIFA/CIES الدولي في الإدارة الرياضية بالمملكة

وقّع الاتحاد السعودي لكرة القدم، اتفاقية شراكة استراتيجية مع المركز الدولي للدراسات الرياضية (CIES) وجامعة الملك سعود لإطلاق برنامج FIFA/CIES الدولي في الإدارة الرياضية بالمملكة، وذلك بمقر جامعة الملك سعود بالرياض. ومن المقرر أن ينطلق البرنامج خلال الأشهر القادمة في الرياض، حيث يهدف إلى تزويد المشاركين برؤى أساسية حول الجوانب التجارية والمالية والقانونية، بالإضافة إلى العمليات الإدارية الحديثة في الرياضة العالمية، كما يعد البرنامج جزءًا من مبادرات التعليم التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، والتي تهدف إلى تطوير برامج أكاديمية متنوعة ضمن منظومة كرة القدم السعودية، حيث تدعم هذه الشراكة، من خلال توفير فرص تعليمية وتطويرية، الجهود في تنمية اللعبة على جميع المستويات، من القاعدة إلى المستوى الاحترافي، بالتعاون مع الاتحادات الأعضاء في قارة آسيا وخارجها.

مستقبل كرة القدم التونسية في دائرة التركيز، مع اجتماع جياني إنفانتينو برئيس الاتحاد الجديد

أكد رئيس FIFA، جياني إنفانتينو، خلال حديثه إلى رئيس الاتحاد التونسي المنتخب حديثاً، معز الناصري، على هامش المؤتمر الاستثنائي الرابع عشر للاتحاد الأفريقي لكرة القدم في القاهرة بمصر، أن كرة القدم التونسية "ترسي قاعدة متينة تكفل نجاحاً مستداماً". أعرب رئيس FIFA عن سعادته وثقته بالمكتب التنفيذي الجديد، إذ يشغله شباب وأفراد مستعدون لتحقيق النجاحات من أجل الكرة التونسية وإخراجها بعد فترة من بعد فترة من الركود والسكون التي كانت تعانيها. عبّرنا عن شغفنا بكرة القدم وأملنا في تحقيق النجاح. كما أكّدنا على الثقة المتبادلة بيننا وبين FIFA."

جياني إنفانتينو يُثمِّن "الأسس الإيجابية" التي تقوم عليها كرة القدم الليبية

أشاد رئيس FIFA جياني إنفانتينو بالتقدم الإيجابي الذي حققته كرة القدم الليبية في السنوات الأخيرة، وذلك بعد اجتماعه مع عبد المولى المغربي، المنتخب حديثاً على رأس الاتحاد الليبي لكرة القدم، عشية انطلاق أعمال الدورة 14 للجمعية العامة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم في العاصمة المصرية القاهرة.

وكان المغربي قد انتُخب في يناير/كانون الثاني 2025 خلفاً للرئيس السابق عبد الحكيم الشلماني، الذي غادر المنصب في أكتوبر/تشرين الأول 2024، علماً أن الرئيس الجديد سبق له أن شغل عدة مناصب، منها رئيس وأمين صندوق الاتحاد الجهوي لكرة القدم في طرابلس عندما افتتح الاتحاد الليبي لكرة القدم أول مقر له في عاصمة البلاد بدعم من برنامج FIFA Forward.

دورة تكوينية تحت عنوان "دورة طب الطوارئ - المستوى المتقدم" بالتعاون مع FIFA في المغرب

نظمت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ومؤسسة محمد السادس للصحة والعلوم، بتعاون مع FIFA، دورة تكوينية تحت عنوان "دورة طب الطوارئ - المستوى المتقدم"، تركز على الإسعافات الأولية في حالات الطوارئ في الميدان. تم تنظيم هذا التدريب في الفترة من 10 إلى 13 مارس 2025، بمقر مؤسسة محمد السادس للصحة والعلوم بالرباط. وتشكل هذه المبادرة جزءا من الشراكة الاستراتيجية بين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ومؤسسة محمد السادس للصحة والعلوم، مما يدل على التزامهما المشترك بتحسين الرعاية الصحية وتطوير التميز الطبي في الرياضة. ويكتسب هذا التكوين أهمية خاصة في سياق الأحداث الرياضية الكبرى التي سيستضيفها المغرب ما بين 2025 و2030.

انتخاب لقجع، ولد يحيى وأبو ريدة في مكتب مجلس FIFA