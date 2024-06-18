رئيس FIFA - كل الأخبار والمواضيع

LUSAIL CITY, QATAR - DECEMBER 18: Fans take pictures as Argentina players and staffs celebrate after winning the FIFA World Cup on an open top bus outside the stadium after the FIFA World Cup Qatar 2022 Final match between Argentina and France at Lusail Stadium on December 18, 2022 in Lusail City, Qatar. (Photo by Robert Cianflone/Getty Images)
مكافحة التمييز
FIFA يعزّز التزامه بمحاربة الإساءة الإلكترونية
١٨ يونيو ٢٠٢٤
PARIS, FRANCE - JUNE 15: Gianni Infantino FIFA President talking in Stade Pele on June 15, 2024 in Paris, France. (Photo by Franco Arland - FIFA/FIFA via Getty Images)
الرئيس
تدشين ملعب بيليه في باريس بحضور جياني إنفانتينو
١٧ يونيو ٢٠٢٤
LUSAKA, ZAMBIA - JUNE 13: FIFA President Gianni Infantino lays wreath during a memorial service for the 1993 Gabon Air Disaster at Heroes' Acre as part of his visit to Zambia on June 13, 2024 in Lusaka, Zambia. (Photo by Alvin Mwewa/FIFA)
الرئيس
جياني إنفانتينو يكرّم ضحايا تحطم طائرة المنتخب الزامبي عام 1993 في زيارته الأولى للبلاد
١٤ يونيو ٢٠٢٤
LILONGWE, MALAWI - JUN 12: FIFA President Gianni Infantino offers his condolences to Mary Chilima, Wife of the Late Vice President Dr Saulos Chilima on June 12, 2024 in Lilongwe, Malawi. (Photo by Kondwani Jere - FIFA/FIFA via Unrivaled Studio)
الرئيس
رئيس FIFA يزور مالاوي ويعزي في وفاة نائب رئيس البلاد
١٢ يونيو ٢٠٢٤
JUBA, SOUTH SUDAN - JUN 11: FIFA President Gianni Infantino with H.E. President of the Republic Gen. Salva Kiir Mayardit and South Sudan Football Association President Augustino Parek during the inauguration at Juba National Stadium on June 6, 2024 in Juba, Sudan. (Photo by James Moga Valerio - FIFA/FIFA via After Dawn Media)
الرئيس
رئيس FIFA ورئيس جنوب السودان يدشّنان ملعب جوبا الوطني بعد تحديثه
١١ يونيو ٢٠٢٤
ZURICH, SWITZERLAND - May 31: FIFA President Gianni Infantino Message To Mark The Two Years To Go To The FIFA World Cup 26 at the Home of FIFA on May 31, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
الرئيس
رئيس FIFA "يبدأ العد التنازلي" قبل عامين على انطلاق كأس العالم 26 FIFA™
١١ يونيو ٢٠٢٤
ZURICH, SWITZERLAND - May 30: FIFA President Gianni Infantino poses for a group photo with graduates during the FIFA Diploma in Club Management 2024 at the Home of FIFA on May 30, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
الرئيس
إنفانتنيو يهنئ خريجي برنامج دبلوم FIFA لإدارة الأندية
٣٠ مايو ٢٠٢٤
PARIS, FRANCE - APRIL 24: FIFA President Gianni Infantino and AFD Chief Executive Officer Rémy Rioux during the Signing of the Renewal of the Memorandum of Understanding between FIFA and AFD on April 24, 2024 in Paris, France. (Photo by Philippe Barbosa/FIFA)
المنظمة
FIFA والوكالة الفرنسية للتنمية يجدّدان اتفاقية لتعزيز الوصول إلى الرياضة والمساواة بين الجنسين والتعليم من خلال كرة القدم
٢٥ مايو ٢٠٢٤
ZURICH, SWITZERLAND - MAY 23: FIFA President Gianni Infantino with IAEA Director General Rafael Mariano Grossi during a bilateral meeting between FIFA And IAEA at Home of FIFA on May 23, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Arnd Wiegmann/FIFA)
الرئيس
جياني إنفانتينو يلتقي رافائيل ماريانو غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية
٢٤ مايو ٢٠٢٤
PARIS, FRANCE - MAY 21: FIFA President Gianni Infantino records message for World Football Week on May 21, 2024 in Paris, France. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
الرئيس
الأمم المتحدة تدعم دعوة رئيس FIFA للاحتفال بالأسبوع العالمي لكرة القدم
٢٣ مايو ٢٠٢٤
PARIS, FRANCE - MAY 21: FIFA Chief Member Associations Officer Kenny Jean-Marie (2nd L) with FIFA Legends (L-R) Lilian Thuram, Thierry Henry and Bernard Diomede as FIFA celebrates 120th anniversary of foundation in Paris at Élysée Palace on May 21, 2024 in Paris, France. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
المنظمة
باريس تتوّج على عرش كرة القدم العالمية مع احتفالات FIFA بالذكرى 120
٢٢ مايو ٢٠٢٤
PARIS, FRANCE - MAY 21: (L-R) KNVB Secretary General Gijs De Jong, Royal Belgian Football Association President Pascale Van Damme, French Football Federation President Philippe Diallo, Swiss Football Association President Dominique Blanc, FIFA President Gianni Infantino, Real Madrid President Florentino Pérez, Danish Football Association President Jesper Møller and Swedish Football Association Vice-President Simon Åström as FIFA celebrates 120th anniversary of foundation in Paris at Élysée Palace on May 21, 2024 in Paris, France. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
المنظمة
FIFA يحتفل بمرور 120 عاماً على تأسيسه في باريس
٢١ مايو ٢٠٢٤
BANGKOK, THAILAND - MAY 17: A general view during The House of Thai Football Opening Ceremony & Legacy Day Event at The Rajamangala National Stadium on May 17, 2024 in Bangkok, Thailand. (Photo by Harold Cunningham - FIFA)
الرئيس
رئيس FIFA يفتتح مقر الاتحاد التايلاندي لكرة القدم في بانكوك بتمويل من برنامج FIFA Forward
١٩ مايو ٢٠٢٤
BANGKOK, THAILAND - MAY 17: Group photo during Football for School at The Rajamangala National Stadium on May 17, 2024 in Bangkok, Thailand. (Photo by Harold Cunningham - FIFA)
المنظمة
توسُّع برنامج FIFA for Schools من FIFA ليضمّ ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة في تايلاند
١٧ مايو ٢٠٢٤
BANGKOK, THAILAND - MAY 17: A general view as Gianni Infantino, President of FIFA speaks on stage during the Global Stand Against Racism in Football presentation during the 74th FIFA Congress 2024 at the Queen Sirikit National Convention Center (QSNCC) on May 17, 2024 in Bangkok, Thailand. (Photo by Thananuwat Srirasant - FIFA/FIFA via Getty Images)
مكافحة التمييز
كونغرس FIFA يتّحد في دعمه لاتخاذ تدابير معززة لمكافحة العنصرية
١٧ مايو ٢٠٢٤
BANGKOK, THAILAND - MAY 17: Gianni Infantino, President of FIFA speaks on stage during the 74th FIFA Congress 2024 at the Queen Sirikit National Convention Center (QSNCC) on May 17, 2024 in Bangkok, Thailand. (Photo by Thananuwat Srirasant - FIFA/FIFA via Getty Images)
الرئيس
إنفانتينو يؤكد على مهمة FIFA المتمثّلة بتطوير كرة القدم حول العالم في خطابه أمام كونغرس FIFA
١٧ مايو ٢٠٢٤
BANGKOK, THAILAND - MAY 16: FIFA President Gianni Infantino during the AFC Ordinary Congress at The Marriott Marquis on May 16, 2024 in Bangkok, Thailand. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
الرئيس
إنفانتينو لكونغرس الاتحاد الآسيوي: علينا استغلال قوة كرة القدم لجمع الشعوب
١٦ مايو ٢٠٢٤
BANGKOK, THAILAND - MAY 16: FIFA President Gianni Infantino during OFC Ordinary Congress at The Athenee Hotel on May 16, 2024 in Bangkok, Thailand. (Photo by Pakawich Damrongkiattisak - FIFA/FIFA via Getty Images)
الرئيس
إنفانتينو يُشيد بالنجاح الباهر لأوقيانوسيا في الاستضافة المشتركة لكأس العالم للسيدات FIFA™
١٦ مايو ٢٠٢٤
BANGKOK, THAILAND - MAY 15: FIFA President Gianni Infantino speaks during the Leadership Forum: Executive Women in Football at The Athenee Hotel on May 15, 2024 in Bangkok, Thailand. (Photo by Apinya Rittipo - FIFA/FIFA via Getty Images)
الرئيس
إنفانتينو يؤكد التزام FIFA بكرة القدم للسيدات في منتدى للشخصيات الكروية القيادية من النساء
١٥ مايو ٢٠٢٤
BANGKOK, THAILAND - MAY 15: FIFA President Gianni Infantino speaks during the CAF Confederation Meeting at The Conrad Hotel on May 15, 2024 in Bangkok, Thailand. (Photo by Thananuwat Srirasant - FIFA/FIFA via Getty Images)
الرئيس
إنفانتينو يُشيد بالتقدم المتواصل الذي تشهده أفريقيا في كرة القدم
١٥ مايو ٢٠٢٤
BANGKOK, THAILAND - MAY 15: FIFA President Gianni Infantino during the FIFA Council Meeting at The Athenee Hotel on May 15, 2024. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
الرئيس
رئيس FIFA: إطلاق كأس العالم للأندية للسيدات FIFA سيكون أمراً جوهرياً للعبة
١٥ مايو ٢٠٢٤
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