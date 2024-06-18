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رئيس FIFA - كل الأخبار والمواضيع
مكافحة التمييز
FIFA يعزّز التزامه بمحاربة الإساءة الإلكترونية
١٨ يونيو ٢٠٢٤
الرئيس
تدشين ملعب بيليه في باريس بحضور جياني إنفانتينو
١٧ يونيو ٢٠٢٤
الرئيس
جياني إنفانتينو يكرّم ضحايا تحطم طائرة المنتخب الزامبي عام 1993 في زيارته الأولى للبلاد
١٤ يونيو ٢٠٢٤
الرئيس
رئيس FIFA يزور مالاوي ويعزي في وفاة نائب رئيس البلاد
١٢ يونيو ٢٠٢٤
الرئيس
رئيس FIFA ورئيس جنوب السودان يدشّنان ملعب جوبا الوطني بعد تحديثه
١١ يونيو ٢٠٢٤
الرئيس
رئيس FIFA "يبدأ العد التنازلي" قبل عامين على انطلاق كأس العالم 26 FIFA™
١١ يونيو ٢٠٢٤
الرئيس
إنفانتنيو يهنئ خريجي برنامج دبلوم FIFA لإدارة الأندية
٣٠ مايو ٢٠٢٤
المنظمة
FIFA والوكالة الفرنسية للتنمية يجدّدان اتفاقية لتعزيز الوصول إلى الرياضة والمساواة بين الجنسين والتعليم من خلال كرة القدم
٢٥ مايو ٢٠٢٤
الرئيس
جياني إنفانتينو يلتقي رافائيل ماريانو غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية
٢٤ مايو ٢٠٢٤
الرئيس
الأمم المتحدة تدعم دعوة رئيس FIFA للاحتفال بالأسبوع العالمي لكرة القدم
٢٣ مايو ٢٠٢٤
المنظمة
باريس تتوّج على عرش كرة القدم العالمية مع احتفالات FIFA بالذكرى 120
٢٢ مايو ٢٠٢٤
المنظمة
FIFA يحتفل بمرور 120 عاماً على تأسيسه في باريس
٢١ مايو ٢٠٢٤
الرئيس
رئيس FIFA يفتتح مقر الاتحاد التايلاندي لكرة القدم في بانكوك بتمويل من برنامج FIFA Forward
١٩ مايو ٢٠٢٤
المنظمة
توسُّع برنامج FIFA for Schools من FIFA ليضمّ ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة في تايلاند
١٧ مايو ٢٠٢٤
مكافحة التمييز
كونغرس FIFA يتّحد في دعمه لاتخاذ تدابير معززة لمكافحة العنصرية
١٧ مايو ٢٠٢٤
الرئيس
إنفانتينو يؤكد على مهمة FIFA المتمثّلة بتطوير كرة القدم حول العالم في خطابه أمام كونغرس FIFA
١٧ مايو ٢٠٢٤
الرئيس
إنفانتينو لكونغرس الاتحاد الآسيوي: علينا استغلال قوة كرة القدم لجمع الشعوب
١٦ مايو ٢٠٢٤
الرئيس
إنفانتينو يُشيد بالنجاح الباهر لأوقيانوسيا في الاستضافة المشتركة لكأس العالم للسيدات FIFA™
١٦ مايو ٢٠٢٤
الرئيس
إنفانتينو يؤكد التزام FIFA بكرة القدم للسيدات في منتدى للشخصيات الكروية القيادية من النساء
١٥ مايو ٢٠٢٤
الرئيس
إنفانتينو يُشيد بالتقدم المتواصل الذي تشهده أفريقيا في كرة القدم
١٥ مايو ٢٠٢٤
الرئيس
رئيس FIFA: إطلاق كأس العالم للأندية للسيدات FIFA سيكون أمراً جوهرياً للعبة
١٥ مايو ٢٠٢٤
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