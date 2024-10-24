إحاطة بآخر المستجدات حول فريق العمل المعني بلوائح FIFA الناظمة للمباريات الدولية

من المقرر أن يُصدر فريق العمل توصياته في غضون الأشهر القليلة المقبلة

ستكون الجهات الفاعلة الرئيسية ممثلة في العملية

ستستند المقترحات إلى مبادئ الشفافية والتناسب والموضوعية وعدم التمييز

بعد قرار مجلس FIFA القاضي بتشكيل فريق عمل يُعنى بجمع المزيد من المعلومات ورفع توصيات إلى المجلس بشأن التعديلات المحتملة على لوائح FIFA الناظمة للمباريات الدولية، تقدَّمت العملية الآن خطوة جديدة إلى الأمام.

ويتألف فريق العمل من الممثلين التاليين:

ممثلان اثنان عن الاتحادات الوطنية الأعضاء

ممثِّل عن كل اتحاد قاري

ممثلان اثنان عن رابطة الأندية الأوروبية

ممثلان اثنان عن النقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين (FIFPRO)

ممثلان اثنان عن الرابطة العالمية لدوريات كرة القدم الاحترافية

ممثل واحد عن إحدى الجهات المنظمة للمباريات

يتمثل الهدف الرئيسي لفريق العمل في دراسة اللوائح الناظمة للمباريات الدولية واقتراح تعديلات قد تطرأ عليها، ولا سيما:

أ. القواعد والإجراءات والعمليات الخاصة بالترخيص لإقامة مباريات أو مسابقات كرة القدم بين الأندية؛

ب. والمعايير الواجب استيفاؤها للترخيص لمثل هذه المباريات أو المسابقات من جهة ثانية.

يُذكر أن أي اقتراح في هذا الصدد يجب أن يستند إلى مبادئ الشفافية والتناسب والموضوعية وعدم التمييز.