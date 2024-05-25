FIFA والوكالة الفرنسية للتنمية يجدّدان اتفاقية لتعزيز الوصول إلى الرياضة والمساواة بين الجنسين والتعليم من خلال كرة القدم

وقّع FIFA والوكالة الفرنسية للتنمية الاتفاقية لأول مرة في عام 2019

سيعمل الطرفان على تعزيز التآزر بين برامجهما

ستركّز المشروعات المشتركة على الوصول إلى الرياضة وتمكين المرأة والتعليم من خلال كرة القدم خاصة في أفريقيا

جدّد FIFA والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) مذكرة التفاهم المشتركة بينهما حيث سيواصل الطرفان العمل معاً لإحداث تغيير إيجابي في المجتمع بالتركيز على تمكين المرأة والتعليم من خلال كرة القدم. وقّع الاتفاقية الجديدة رئيس FIFA جياني إنفانتينو والرئيس التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية ريمي ريو في العاصمة الفرنسية باريس.

يجمع FIFA والوكالة الفرنسية للتنمية من خلال شراكتهما، التي بدأت في عام 2019 بتوقيع أول مذكرة تفاهم، قواهما ومواردهما لتعزيز قيم التوحد والتعليم والثقافة والإنسانية في جميع أنحاء العالم، وخاصة في أفريقيا، من خلال برامج تنمية كرة القدم التي تستهدف الشباب.

بالإضافة إلى التعليم والمساواة بين الجنسين، سينفذ FIFA والوكالة الفرنسية للتنمية مشروعات تشمل حماية الأطفال وتعزيز الوصول إلى الرياضة من خلال تطوير البنية التحتية. وستسمح هذه الشراكة بتحسين التعاون بين برامج التدخلات التي تجريها الوكالة الفرنسية للتنمية وبرامج FIFA مثل برنامجي "FIFA Forward" و"Football for Schools".

وقال رئيس FIFA جياني إنفانتينو "يُسعدني أن نواصل تحالفنا الاستراتيجي مع الوكالة الفرنسية للتنمية، حيث ستقوم الوكالة بدور مهم في مساعدتنا على الاستفادة من كرة القدم كمنصة للتغيير الإيجابي في المجتمع - وهو أحد أهداف FIFA الاستراتيجية. يجمع بين FIFA والوكالة الفرنسية للتنمية العديد من الأهداف المشتركة، ومن خلال العمل معاً، يُمكننا أن نحدث فرقاً حقيقياً في حياة الشباب وتمكين الفتيات والسيدات والمساعدة في توفير فرص تعليم أفضل."