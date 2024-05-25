FIFA والوكالة الفرنسية للتنمية يجدّدان اتفاقية لتعزيز الوصول إلى الرياضة والمساواة بين الجنسين والتعليم من خلال كرة القدم

وقّع FIFA والوكالة الفرنسية للتنمية الاتفاقية لأول مرة في عام 2019
سيعمل الطرفان على تعزيز التآزر بين برامجهما
ستركّز المشروعات المشتركة على الوصول إلى الرياضة وتمكين المرأة والتعليم من خلال كرة القدم خاصة في أفريقيا
جدّد FIFA والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) مذكرة التفاهم المشتركة بينهما حيث سيواصل الطرفان العمل معاً لإحداث تغيير إيجابي في المجتمع بالتركيز على تمكين المرأة والتعليم من خلال كرة القدم. وقّع الاتفاقية الجديدة رئيس FIFA جياني إنفانتينو والرئيس التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية ريمي ريو في العاصمة الفرنسية باريس.
يجمع FIFA والوكالة الفرنسية للتنمية من خلال شراكتهما، التي بدأت في عام 2019 بتوقيع أول مذكرة تفاهم، قواهما ومواردهما لتعزيز قيم التوحد والتعليم والثقافة والإنسانية في جميع أنحاء العالم، وخاصة في أفريقيا، من خلال برامج تنمية كرة القدم التي تستهدف الشباب.
بالإضافة إلى التعليم والمساواة بين الجنسين، سينفذ FIFA والوكالة الفرنسية للتنمية مشروعات تشمل حماية الأطفال وتعزيز الوصول إلى الرياضة من خلال تطوير البنية التحتية. وستسمح هذه الشراكة بتحسين التعاون بين برامج التدخلات التي تجريها الوكالة الفرنسية للتنمية وبرامج FIFA مثل برنامجي "FIFA Forward" و"Football for Schools".
وقال رئيس FIFA جياني إنفانتينو "يُسعدني أن نواصل تحالفنا الاستراتيجي مع الوكالة الفرنسية للتنمية، حيث ستقوم الوكالة بدور مهم في مساعدتنا على الاستفادة من كرة القدم كمنصة للتغيير الإيجابي في المجتمع - وهو أحد أهداف FIFA الاستراتيجية. يجمع بين FIFA والوكالة الفرنسية للتنمية العديد من الأهداف المشتركة، ومن خلال العمل معاً، يُمكننا أن نحدث فرقاً حقيقياً في حياة الشباب وتمكين الفتيات والسيدات والمساعدة في توفير فرص تعليم أفضل."
وأضاف السيد ريو "تُظهر اتفاقية الشراكة الجديدة مع FIFA رغبتنا المشتركة في أن نجمع عالم كرة القدم وعالم التنمية المالية في فريق واحد. من خلال تأثيرها على التعليم والصحة والتماسك الاجتماعي والمساواة بين الجنسين، تعتبر كرة القدم عاملاً محفزاً في مجال التنمية المستدامة؛ فهي تفتح المجال أمام الشباب والمجتمعات المحلية للتعلّم والتعبير عن أنفسهم وتحرير أنفسهم. وبمواصلة هذا الالتزام، فإننا نفتح، من خلال كرة القدم، آفاقاً تعليمية جديدة وشاملة للجميع." بالإضافة إلى ذلك، سيسمح التعاون للوكالة الفرنسية للتنمية وFIFA بمواصلة مشاركتهما في مشروع الأكاديميات الرياضية الشمولية. يهدف هذا البرنامج إلى دعم تطوير الأكاديميات الرياضية في أفريقيا مع تعزيز قدراتها في أربعة محاور رئيسية: التعليم والتدريب المهني، والمساواة بين الجنسين، والحماية، ونماذج الأعمال المستدامة. وقد استفاد من البرنامج 16 أكاديمية في 11 دولة، بما في ذلك الأكاديميات الثلاث التابعة للاتحادات الأعضاء في جيبوتي وملاوي وموريتانيا والتي حصلت على تمويل مشترك من الوكالة الفرنسية للتنمية وFIFA في إطار برنامج "FIFA Forward".