اتحاد جيبوتي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.fdf.dj
العنوان
Centre Technique National,
Boîte postale 2694,
DJIBOUTI
Djibouti
طرق التواصل
الهاتف: +253/21 35 35 99
البريد الإلكتروني:fdf_1979@yahoo.fr
فاكس: +253/21 35 35 88
التنظيم
Acting President
Mohamed YONIS
Vice President
Mohamed YONIS
General Secretary
Youssouf AHMED
Treasurer
Ali HARRED
Technical Director
Mohamed AFFASSEH
National Coach Men
Abdourahman OKIE
National Coach Women
Samy SMAILI
Chairperson of the Referees Committee
Mohamed MOUMIN ALI
Head/Director of the Referees Department
Mohamed MOUMIN ALI
Referee Coordinator
Mohamed MOUMIN ALI
تصنيف جيبوتي
تصنيف منتخب جيبوتي للرجال
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
190
منغوليا
منغوليا
889.16
191
سان تومي وبرينسيبي
سان تومي وبرينسيبي
888.94
192
جيبوتي
جيبوتي
882.76
193
أروبا
أروبا
879.32
194
بروناي دار السلام
بروناي دار السلام
870.63
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
لا يوجد تصنيف متاح بسبب عدم لعب مباراة واحدة على الأقل خلال الـ 48 شهرًا الماضية أو عدم لعب خمس مباريات على الأقل ضد فرق مصنفة رسميًا.
أحدث المواضيع من اتحاد جيبوتي لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
الاتحادات الأعضاء
FIFA يعقد ورشة عمل رائدة للاتحادات الأعضاء الأفريقية حول إنشاء المحتوى الرقمي
٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣
تطوير كرة القدم
اختيار موريتانيا ومالاوي وجيبوتي لبرنامج أكاديميات كرة القدم الشاملة بدعم من FIFA والوكالة الفرنسية للتنمية
٨ يونيو ٢٠٢٣
+6
كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™
قطر ٢٠٢٢: الجولة الثالثة من الدور الثاني من التصفيات الأفريقية
٨ أكتوبر ٢٠٢١