اتحاد جيبوتي لكرة القدم

اتحاد جيبوتي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.fdf.dj

العنوان

Centre Technique National,

Boîte postale 2694,

DJIBOUTI

Djibouti

طرق التواصل

الهاتف: +253/21 35 35 99

البريد الإلكتروني:fdf_1979@yahoo.fr

فاكس: +253/21 35 35 88

التنظيم

Acting President

Mohamed YONIS

Vice President

Mohamed YONIS

General Secretary

Youssouf AHMED

Treasurer

Ali HARRED

Technical Director

Mohamed AFFASSEH

National Coach Men

Abdourahman OKIE

National Coach Women

Samy SMAILI

Chairperson of the Referees Committee

Mohamed MOUMIN ALI

Head/Director of the Referees Department

Mohamed MOUMIN ALI

Referee Coordinator

Mohamed MOUMIN ALI

تصنيف جيبوتي

تصنيف منتخب جيبوتي للرجال
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
190
منغوليا
منغوليا
منغوليا
889.16
191
سان تومي وبرينسيبي
سان تومي وبرينسيبي
سان تومي وبرينسيبي
888.94
192
جيبوتي
جيبوتي
جيبوتي
882.76
193
أروبا
أروبا
أروبا
879.32
194
بروناي دار السلام
بروناي دار السلام
بروناي دار السلام
870.63

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات

لا يوجد تصنيف متاح بسبب عدم لعب مباراة واحدة على الأقل خلال الـ 48 شهرًا الماضية أو عدم لعب خمس مباريات على الأقل ضد فرق مصنفة رسميًا.

أحدث المواضيع من اتحاد جيبوتي لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد جيبوتي لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

KIGALI, RWANDA - DECEMBER 19: FIFA Digital Marketing Workshop Kigali - Day 2 on December 19, 2023 in Kigali, Rwanda. (Photo by FIFA)
الاتحادات الأعضاء
FIFA يعقد ورشة عمل رائدة للاتحادات الأعضاء الأفريقية حول إنشاء المحتوى الرقمي
٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣
General view of FIFA/AFD : Inclusive academies - Djibouti
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اختيار موريتانيا ومالاوي وجيبوتي لبرنامج أكاديميات كرة القدم الشاملة بدعم من FIFA والوكالة الفرنسية للتنمية
٨ يونيو ٢٠٢٣
BELIZE CITY, BELIZE - AUGUST 17: FIFA Technical Consultant Juan Pablo Ángel poses with attendees for a group photo during Football for Schools at Princess Ramada Hotel on August 17, 2022 in Belize City, Belize. (Photo by Ivan Valencia/FIFA)
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2022، عام من التعلم مع Football for Schools
٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢
FRANCE, PARIS - SEPTEMBER 28: FIFA President Gianni Infantino and Djiboutian Football Association President Souleiman Hassan Waberi during a meeting at FIFA Paris Offices on September 28, 2022 in Paris, France. (Photo by Léo-Paul Ridet - FIFA)
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الرئيس إنفانتينو ونظيره الجيبوتي يناقشان تطوير كرة القدم
٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢
Mohamed Zubya of Libya gets past Akram Tawfik of Egypt challenge during the Qatar 2022 FIFA World Cup qualifier between Egypt and Libya held at Borg El Arab Stadium in Borg El Arab, Egypt on 8 October 2021 © BackpagePix
Said Al-Wensh of Egypt and Mohamed Soula of Libya challenge for possession during the Qatar 2022 FIFA World Cup qualifier between Egypt and Libya held at Borg El Arab Stadium in Borg El Arab, Egypt on 8 October 2021 © BackpagePix
Omar Marmoush of Egypt celebrates scoring the opening goal during the Qatar 2022 FIFA World Cup qualifier between Egypt and Libya held at Borg El Arab Stadium in Borg El Arab, Egypt on 8 October 2021 © BackpagePix
Ismael Bennacer of Algeria on the attack during the Qatar 2022 FIFA World Cup qualifier between Algeria and Niger held at Mustapha Tchaker Stadium in Blida, Algeria on 8 October 2021 © BackpagePix
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كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™
قطر ٢٠٢٢: الجولة الثالثة من الدور الثاني من التصفيات الأفريقية
٨ أكتوبر ٢٠٢١
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DOHA, QATAR - JUNE 23: Hilal Alhelwe of Lebanon celebrates scoring a goal to make the score 1-0 during the FIFA Arab Cup 2021 Qualifying match between Lebanon and Djibouti at Khalifa International Stadium on June 23, 2021 in Doha, Qatar. (Photo by Mohamed Farag - FIFA/FIFA via Getty Images)
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لبنان يتجاوز جيبوتي ويمضي للنهائيات
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VOLGOGRAD, RUSSIA - JUNE 25: A Saudi Arabia and an Egypt fan enjoy the pre match atmosphere prior to the 2018 FIFA World Cup Russia group A match between Saudia Arabia and Egypt at Volgograd Arena on June 25, 2018 in Volgograd, Russia. (Photo by Shaun Botterill/Getty Images)
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