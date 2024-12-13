"أعظم بطولة على الإطلاق" - ردود أفعال متباينة من الدول الأوروبية عقب قرعة تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم FIFA 2026™

يستعد 54 اتحاداً أوروبياً لرسم مساره نحو التأهل لبطولة كأس العالم FIFA 2026™ في قرعة تصفيات أوروبا التي أُقيمت في زيورخ

"أعظم بطولة على الإطلاق" - تزداد الحماسة مع تحقيق إنجاز جديد على طريق أول نسخة لكأس العالم تضم 48 منتخباً.

16 مقعداً تاريخياً مخصصاً للمنتخبات الأوروبية في البطولة الموسعة التي ستُقام في كندا والمكسيك والولايات المتحدة عام 2026

صرّح مدرب المنتخب الفرنسي، ديدييه ديشامب، بأن كأس العالم FIFA™ لا تزال "أعظم بطولة على الإطلاق"، عقب معرفة 54 اتحاداً أوروبياً طريقهم المحتمل نحو بطولة كأس العالم FIFA 2026™ الموسعة بمشاركة 48 منتخباً من خلال قرعة تصفيات الاتحاد الأوروبي التي أُقيمت في زيوريخ.

ديشامب، الذي رفع بطولة كأس العالم FIFA فرنسا 1998™ بوجوده على أرض الملعب كقائد للمنتخب، وأيضًا قاد المنتخب الفرنسي Les Bleus (الزُرق) لتحقيق لقب بطولة كأس العالم FIFA روسيا 2018™ بوجوده خارج الخطوط كمدرب. بناءً على نتائج ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية 2024/2025 في مارس/أذار 2025، قد تواجه فرنسا خصوماً مثل أوكرانيا أو التشيك في رحلتها نحو كأس العالم 2026.

في المقابل، يستعد المنتخب الإنجليزي بقيادة مدربه توماس توخيل لخوض التصفيات أمام صربيا وألبانيا ولاتفيا وأندورا، في سعيه لحجز أحد المقاعد الـ16 المؤهلة لنهائيات كأس العام 2026 في كندا والمكسيك والولايات المتحدة. يلخص Inside FIFA ردود الفعل على تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم...

ديدييه ديشامب (فرنسا)

"فرنسا، بوصفها واحدة من أعظم دول كرة القدم، ملزمة بالمشاركة في كل بطولة كبرى، سواء كانت بطولة أمم أوروبا أو كأس العالم. وكذلك تظل كأس العالم أعظم منافسة على الإطلاق، ليس فقط في كرة القدم بل على مستوى العالم بأسره. إنها حدث عالمي يستحق اهتمام الجميع، ومن الطبيعي أن تتنافس فيه الدول الكروية الكبرى. أما الحال لا يستمر هكذا دوماً، فصحيح أن المفاجآت تحدث. ولكن تبقى كأس العالم المسابقة الأكثر مشاهدة، حيث تجمع بين أفضل الفرق الأوروبية والعالمية في أعلى مستوى من المنافسة."

توماس توخيل (إنجلترا)

"المجموعة ليست سهلة. صربيا وألبانيا فريقان يمتازان بالحماس، ويمتلكان لاعبين فرديين مميزين ومدربين على مستوى عالٍ، بعضهم من أساطير اللعبة، لذا ستكون منافسة صعبة. أما لاتفيا، فهي خصم جديد لإنجلترا، لم نواجهها من قبل، ما يجعل الأمر تحدياً للتعرف على نقاط قوّتها وضعفها وما نحن بصدد مواجهته. أما أندورا، فمن المتوقع أن نكون المرشحين الأوفر حظاً للفوز عليها. مع ذلك، فإن التأهل ليس سهلاً على الإطلاق، الفجوة بين الفرق الصغيرة والكبيرة تزداد (ضيقاً)، لذا يجب أن نقدّم أفضل مستوياتنا لضمان الوصول إلى كأس العالم (FIFA)."

ردود أفعال المرشحين الأوروبيين لخوض قرعة تصفيات كأس العالم 2026 FIFA 02:45

لوتشانو سباليتي (إيطاليا)

"[التأهل لكأس العالم] يعني الكثير لمستقبل كرتنا الوطنية وللأجيال الشابة التي تعشق هذه الرياضة. فالعلم الإيطالي يحمل قيمة رياضية عظيمة، وعلينا أن ننهض بهذه المهمة لتحقيق التطلعات."

مراد ياكين (سويسرا)

"نتطلع بشغف للمباريات القادمة. إذ سنركز على الاستعداد الجيد لتنفيذ خطتنا الجيدة بحذافيرها وتحقيق بداية قوية. فالتوقعات مرتفعة للغاية. في الماضي، كنا دائماً من المتأهلين، ونرغب أيضاً في أن نكون جزءاً من هذه النسخة المميزة. ما شهدناه من حماس في سويسرا في البطولة الأخيرة يجعل الجمهور يضع آمالاً كبيرة علينا، ونحن أيضاً نتوقع الكثير من أنفسنا."

ويلي سانيول (جورجيا)

"المشاركة في بطولة أوروبا هذا العام كانت تجربة استثنائية بالنسبة إلينا، لذا لا يمكنني حتى تخيل كيف سيكون شعورنا إذا نجحنا في التأهل إلى كأس العالم (FIFA). لكننا سنبذل كل ما بوسعنا لتحقيق هذا الهدف، لأنه حدث عالمي نحلم بالمشاركة فيه يوماً ما."

ميكال بروبييرز (بولندا)

"التأهل لكأس العالم FIFA مهم للغاية، فهو ليس مجرد إنجاز للاعبين أو المدربين، بل هو فخر للأمة بأسرها. ويُعد فرصة رائعة أيضاً للسفر. فنحن لدينا جالية بولندية كبيرة في الولايات المتحدة، وسيكون التأهل حدثاً خاصاً للغاية بالنسبة إليهم."

سيلفينيو (ألبانيا)

"نحن في خضم مجموعة صعبة جداً. سيكون الطريق صعباً، لكن بوجود هذا الحلم، علينا أن نسعى ونبذل قصارى جهدنا للتأهل، فالمنتخب الألباني لم يسبق له المشاركة في كأس العالم. لذا نعلم جيداً أننا أمام تحدٍ صعب للغاية، لكن علينا أن نحاول. وهذا أقل ما يمكننا تقديمه. كل مباراة وكل دقيقة من الـ90 سنخوضها كأنها نهائي، وعلينا تقديم كل ما لدينا. لدينا بعض اللاعبين المميزين ونتمتع جميعاً بروح الفريق، وهذا يمنحنا الأمل في المحاولة."

ستُقام مرحلة المجموعات المؤهلة لكأس العالم التابعة للاتحاد الأوروبي في الفترة بين مارس/أذار حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2025، بوجود 12 مجموعة تتألف كل واحدة من أربعة أو خمسة منتخبات، إذ سيتأهل أصحاب المراكز الأولى في المجموعات مباشرةً إلى كأس العالم FIFA.