اتحاد جورجيا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.gff.ge
العنوان
76a Chavchavadze Avenue,
0179 TBILISI
Georgia
طرق التواصل
الهاتف: +995-322/912670
البريد الإلكتروني:gff@gff.ge
فاكس: +995-322/915995
التنظيم
President
Levan KOBIASHVILI
Vice President
Akaki ALADASHVILI
Alexander IASHVILI
Kakha CHUMBURIDZE
Nikoloz JGARKAVA
General Secretary
David MUJIRI
Treasurer
Nargiz CHKHIKVADZE
Media And Communication Manager
Otar GIORGADZE
Technical Director
Zaza ZAMTARADZE
National Coach Men
Willy SAGNOL
National Coach Women
Iris ANTMAN
Head/Director of the Referees Department
Cuneyt CAKIR
Referee Coordinator
Cuneyt CAKIR
Saba JORDANIA
Futsal Coordinator
Levan TSIKITISHVILI
تصنيف جورجيا
تصنيف منتخب جورجيا للرجال
تصنيف منتخب جورجيا للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
75
إسرائيل
إسرائيل
1323.43
76
غينيا
غينيا
1320.42
77
جورجيا
جورجيا
1312.45
78
هندوراس
هندوراس
1311.43
79
غينيا الاستوائية
غينيا الاستوائية
1310.50
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
122
فانواتو
فانواتو
1126.89
123
هندوراس
هندوراس
1114.37
124
جورجيا
جورجيا
1113.62
125
إثيوبيا
إثيوبيا
1109.59
126
ناميبيا
ناميبيا
1108.07
١٥ مارس ٢٠٢٤
أحدث المواضيع من اتحاد جورجيا لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
+7
البطولات
مدرب جورجيا ويلي سانيول
٢٣ مارس ٢٠٢١