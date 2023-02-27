اتحاد جورجيا لكرة القدم

اتحاد جورجيا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.gff.ge

العنوان

76a Chavchavadze Avenue,

0179 TBILISI

Georgia

طرق التواصل

الهاتف: +995-322/912670

البريد الإلكتروني:gff@gff.ge

فاكس: +995-322/915995

التنظيم

President

Levan KOBIASHVILI

Vice President

Akaki ALADASHVILI

Alexander IASHVILI

Kakha CHUMBURIDZE

Nikoloz JGARKAVA

General Secretary

David MUJIRI

Treasurer

Nargiz CHKHIKVADZE

Media And Communication Manager

Otar GIORGADZE

Technical Director

Zaza ZAMTARADZE

National Coach Men

Willy SAGNOL

National Coach Women

Iris ANTMAN

Head/Director of the Referees Department

Cuneyt CAKIR

Referee Coordinator

Cuneyt CAKIR

Saba JORDANIA

Futsal Coordinator

Levan TSIKITISHVILI

تصنيف جورجيا

تصنيف منتخب جورجيا للرجال
تصنيف منتخب جورجيا للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
75
إسرائيل
إسرائيل
إسرائيل
1323.43
76
غينيا
غينيا
غينيا
1320.42
77
جورجيا
جورجيا
جورجيا
1312.45
78
هندوراس
هندوراس
هندوراس
1311.43
79
غينيا الاستوائية
غينيا الاستوائية
غينيا الاستوائية
1310.50

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
122
فانواتو
فانواتو
فانواتو
1126.89
123
هندوراس
هندوراس
هندوراس
1114.37
124
جورجيا
جورجيا
جورجيا
1113.62
125
إثيوبيا
إثيوبيا
إثيوبيا
1109.59
126
ناميبيا
ناميبيا
ناميبيا
1108.07

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من اتحاد جورجيا لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد جورجيا لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

PARIS, FRANCE - FEBRUARY 27: Luka Lochoshvili accepts the FIFA Fair Play Award via video link during The Best FIFA Football Awards 2022 at Salle Pleyel on February 27, 2023 in Paris, France. (Photo by Brendan Moran - FIFA/FIFA via Sportsfile)
The Best - FIFA Football Awards 2022
بطل متواضع يظفر بجائزة مميزة
٢٧ فبراير ٢٠٢٣
+7
البطولات
مدرب جورجيا ويلي سانيول
٢٣ مارس ٢٠٢١
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البطولات
سانيول: هدفنا هو تعقيد مهمة التأهل على الآخرين
٢٣ مارس ٢٠٢١
ZURICH, SWITZERLAND - DECEMBER 07: The World Cup Trophy is seen prior to the Preliminary Draw of the 2022 Qatar FIFA World Cup on December 07, 2020 in Zurich, Switzerland. (Photo by FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™
الطريق إلى قطر ٢٠٢٢ يتضح لمنتخبات أوروبا
٧ ديسمبر ٢٠٢٠
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البطولات
إقامة قرعة تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ في 7 ديسمبر/كانون الأول
٢٢ أكتوبر ٢٠٢٠