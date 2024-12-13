قرعة تصفيات كأس العالم لمنتخبات أوروبا تشهد مواجهات نارية

تم تحديد الطريق إلى كأس العالم FIFA 26™ بالنسبة للمنتخبات الأوروبية الـ54 المشاركة في التصفيات خلال القرعة التي جرت في زيورخ . ويملك الاتحاد الأوروبي عدداً قياسياً يتكون من 16 مقعداً متاحاً في البطولة التاريخية التي تضم 48 منتخباً في البطولة المقرر إجراءها في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية. ثمانية من أصل 12 مجموعة لم يتم تحديد هوية المنتخب القادم من المستوى الأول فيها، حيث سيتم تأكيد هذه المنتحبات ضوءًا على نتائج ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية الذي سيقام في مارس القادم، وهو ما تم توضيحه في إجراءات القرعة .

كأس العالم FIFA 26™: نتائج القرعة التمهيدية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم المجموعة الأولى الفائز إيطاليا - ألمانيا (الفائز إيطاليا - ألمانيا (UNL QF4) سلوفاكيا أيرلندا الشمالية لوكسمبورغ المجموعة الثانية سويسرا السويد سلوفينيا كوسوفو المجموعة الثالثة الفريق المهزوم الدنمارك - البرتغال (UNL QF3) اليونان اسكتلندا بيلاروسيا المجموعة الرابعة الفائز كرواتيا - فرنسا (UNL QF2) أوكرانيا ايسلندا أذربيجان المجموعة الخامسة الفائز هولندا - إسبانيا (UNL QF1) تركيا جورجيا بلغاريا المجموعة السادسة الفائز الدنمارك - البرتغال (UNL QF3) هنغاريا جمهورية أيرلندا أرمينيا المجموعة السابعة الفريق المهزوم هولندا - إسبانيا (UNL QF1) بولندا فنلندا ليتوانيا مالطا المجموعة الثامنة النمسا رومانيا البوسنة والهرسك قبرص سان مارينو المجموعة التاسعة الفريق المهزوم إيطاليا - ألمانيا (UNL QF4) النرويج إسرائيل إستونيا مولدوفا المجموعة العاشرة بلجيكا ويلز مقدونيا الشمالية كازاخستان ليختنشتاين المجموعةالـ11 إنجلترا صربيا ألبانيا لاتفيا أندورا المجموعة الـ12 الفريق المهزوم كرواتيا - فرنسا (UNL QF2) تشيكيا الجبل الأسود جزر فارو جبل طارق ستبدأ مرحلة المجموعات في تصفيات الاتحاد الأوروبي في مارس/آذار 2025 وتختتم في نوفمبر/نشرين الثاني 2025. ستتبع نظامًا مألوفًا، حيث ستضم 12 مجموعة من أربعة أو خمسة فرق، وسيحصل المتصدرون للمجموعات على مكان في كأس العالم FIFA™. أما البطاقات الأربع المتبقية فسيتم تحديدها من خلال مباريات إقصائية تشمل 16 منتخبًا، والتي تتكون عبر أصحاب المركز الثاني في 12 مجموعة من التصفيات، إلى جانب أفضل 4 منتخبات من أبطال المجموعات في دوري الأمم الأوروبية 2024\25 والذين لم يتأهلوا إلى كأس العالم كمتصدرين لمجموعتهم في التصفيات، ولم يتأهلوا للملحق عبر وصافة المجموعة.