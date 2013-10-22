كما يدور الحديث في هذه الحلقة عن تحديث نظام الانتقالات في كرة القدم. يتم التطرق إلى أحد الأهداف الرئيسية لرؤية FIFA للفترة 2020-2023، كما أبرز الرئيس جياني إنفانتينو في المؤتمر الـ72 لـFIFA. وفي إطار تنفيذ الأهداف الإستراتيجية المتعددة، تم تنفيذ ثلاث حزم إصلاحية على الانتقالات الدولية، والتي يحدّثنا عنها يان كلاينر، مدير تنظيم كرة القدم. يسلّط الضوء على بعض الخطوات الرئيسية التي تم اتخاذها، ويعرب عن الانشغال بخصوص وجود هوة شاسعة بين مزايا الأندية والموارد المادية التي تحصل عليها الأندية المكوّنة، وهو جزء أساسي من اعتماد نظام غرفة التعويضات لدى FIFA.