مجلة Living Football – الحلقة 15

صنعت البرتغال المجد بعد فوزها بكأس العالم لكرة الصالات للمرة الأولى في تاريخها في ليتوانيا، وتسلط هذه الحلقة الضوء على أبرز إنجازات المنتخب خلال البطولة. وينضم إلينا خلالها حارس المرمى بيبي ليشاركنا ذكرياته حول ركلات الترجيح في نصف النهائي، التي ستظل ذكراها محفورة في الأذهان إلى الأبد، قبل أن تتغلب البرتغال على المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب وتنتزع منه الكأس بجدارة. ونستضيف في الحلقة كذلك الأسطورة الألمانية إنكا جرينجز، التي تشاركنا رأيها حول الطريقة التي يساعد من خلالها كأس العالم للسيدات أجيالاً من النساء حول العالم.