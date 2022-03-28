برنامج Living Football – بطولة كأس المدارس الأفريقية

تسلط أحدث حلقات مجلة Living Football الصادرة عن FIFA الضوء على النسخة الافتتاحية من بطولة كأس المدارس الأفريقية التي أقيمت في كينشاسا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. ونستمع خلال الحلقة إلى أساطير FIFA جيريمي نجيتاب وخليلو فاديجا وشعباني نوندا، ولورا جورج، الأمين العام للاتحاد الفرنسي لكرة القدم، بالإضافة إلى كيني جان ماري، مدير إدارة الاتحادات الوطنية في FIFA. وفي حديثها إلى مقدمة الحلقة زينب الهواري، أوضحت فاطمة سمورة، الأمين العام لـ FIFA، التي حضرت البطولة أيضاً، كيف أن بطولة كأس المدارس الإفريقية، والتي يشارك فيها أطفال من بنين والكونغو الديمقراطية وإثيوبيا والمغرب والسنغال وجنوب إفريقيا، كيف تستخدم الرياضة كباعث على للسلام والتماسك الاجتماعي.