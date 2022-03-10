ما يُمكن توقّعه من FIFA Fan Festival؟

يُعتبر FIFA Fan Festival جزءاً لا يتجزأ من متعة كأس العالم في البلد المضيف وفي كل مدينة تُلعب فيها المباريات، إذ يتيح للجماهير على اختلاف أنواعهم - من الشغوفين بالكرة إلى عشاق الموسيقى والطعام والثقافة - أساليباً جديدة للتواصل والمشاركة في كرة القدم في بيئة احتفالية.

الزوار

ما الذي يُمكن للزوار أن يتوقعوه من FIFA Fan Festival:

الاستمتاع بكأس العالم FIFA وكأس العالم للسيدات FIFA من مكان مميز.

مشاهدة البث المباشر للمباريات في أجواء كأس العالم.

الاستمتاع بتجربة برنامج ترفيهي وموسيقى نابض بالحياة.

الاحتفال مع الجماهير المحليين والدوليين.

تذوق النكهة المحلية للبلد والمدينة المضيفة.

الاستمتاع بالعروض الحصرية والتنشيط الإبداعي للرعاة.

الاستمتاع بأشهى المأكولات في بيئة مميزة.

زيارة المتجر الرسمي لبيع المنتجات المرخصة لها حصرياً.

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أصحاب المصلحة في FIFA

ما الذي يمكن لأصحاب المصلحة أن يتوقعوه من FIFA Fan Festival:

يتيح FIFA Fan Festival لكل أصحاب المصلحة في FIFA منصة ترويجية فعالة، كما يُوفر لهم فرصة الوصول إلى جمهور عالمي مستهدف ومتفاعل يجمع بين أنصار متحمسين، وأنصار غير رسميين، وعشاق للموسيقى والمهرجانات، إضافة لأسر وأطفال، إنه مهرجان يستقبل الجميع بغض النظر عن أجناسهم وأعمارهم وخلفياتهم.

يُمكن للشركات التجارية التابعة أن تجد فرصاً مادية ورقمية مخصّصة حتى تستفيد من الثقافة المتنوعة لأتباع كرة القدم - من موسيقى وفن ومختلف اتجاهات الحياة وأزيائها - وتحقق أهداف علاماتها التجارية وتتواصل مع العملاء المستهدفين.

يتمتّع المرخص لهم بالحقوق الإعلامية بفرصة سرد قصة كأس العالم حول الملاعب والمنتخبات والمباريات.

يُعد FIFA Fan Festival بالنسبة للبلد المضيف ومُدنه فرصة رائعة له لعرض ثقافته وتراثه للوافدين من الخارج، إضافة لإمتاع المجتمع المحلي.