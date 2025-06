Les droits médias de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ et la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027™ pour l’Afrique subsaharienne renouvelés avec le diffuseur panafricain New World Televisions S.A.

New World TV prolonge son partenariat avec la FIFA pour les deux prochaines compétitions phares du football mondial

Le diffuseur a obtenu les droits exclusifs de télévision payante pour tous les matches dans les territoires subsahariens francophones, ainsi que les droits exclusifs de télévision gratuite pour, respectivement, 34 et 25 matches des rendez-vous de 2026 et 2027 dans toute l’Afrique subsaharienne

La Coupe du Monde de la FIFA 2026™ sera coorganisée par le Canada, les États-Unis et le Mexique, tandis que le Brésil accueillera la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027™

New World TV a conclu un accord pour la retransmission en direct de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ et la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Brésil 2027™ sur les plateformes télévisées et numériques en Afrique subsaharienne.

Ainsi, tous les matches des deux compétitions seront diffusés en exclusivité sur la plateforme de télévision payante de New World TV dans les 19 territoires suivants : Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée, Madagascar, Mali, Maurice, Niger, République centrafricaine, RD Congo, Rwanda, Sénégal, Seychelles, Tchad et Togo.

New World TV se chargera également de sous-licencier 34 matches (un par jour) de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 et 25 matches (un par jour là encore) de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027 pour une exploitation gratuite dans 43 territoires subsahariens.

Ce nouvel accord s’inscrit dans le prolongement d’une couverture de haute qualité, par New World TV, de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™ et la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Australie & Nouvelle-Zélande 2023™. Le diffuseur continuera d’améliorer sa couverture des compétitions phares de la FIFA pour le football masculin et féminin de sélections au cours des deux prochaines années.

Romy Gai, directeur des Affaires commerciales de la FIFA, a déclaré : « Nous sommes ravis de prolonger notre partenariat avec New World TV et de continuer à bénéficier de leur profonde connaissance de l’Afrique, de leur expertise dans la diffusion de grands événements footballistiques, de leur esprit novateur et de leur passion pour le football. Ils ont prouvé qu’ils étaient capables d’offrir une couverture médiatique de classe mondiale, mais aussi une excellente localisation qui trouve un écho positif auprès de millions de téléspectateurs à travers l’Afrique. Ce nouveau cycle revêt une importance encore plus grande compte tenu du format unique de la Coupe du Monde 2026, qui sera l’édition la plus longue et la plus inclusive de tous les temps, avec 48 équipes et près de 40 jours de compétition, ainsi que de la Coupe du Monde Féminine 2027, qui se tiendra pour la première fois en Amérique du Sud. Nous sommes convaincus que New World TV se montrera à la hauteur du défi et donnera vie à ces deux compétitions historiques pour les amateurs de football de toute l’Afrique subsaharienne. »

« Nous remercions la FIFA de reconnaître la qualité de notre travail et de nous donner la possibilité de diffuser en exclusivité la Coupe du Monde 2026 dans toute l’Afrique subsaharienne », a pour sa part commenté Nimonka Kolani, directeur général de New World TV. « New World TV sera l’un des diffuseurs du plus grand événement jamais organisé par la FIFA, avec un nouveau format qui s’étendra sur près de 40 jours et aura l’avantage de réunir au moins neuf équipes africaines. Nous avons également hâte de promouvoir et de présenter la première Coupe du Monde Féminine organisée en Amérique du Sud – un nouveau chapitre incroyable pour le football féminin. »