Dalila López y Nicaragua amplían sus horizontes

"Tengo muy buenos recuerdos del programa", dijo López de la iniciativa, que está dirigida conjuntamente por la FIFA y la UEFA y gestionada por el Instituto Internacional para el Desarrollo de la Gestión. El curso pretende promover el acceso de las mujeres a puestos de liderazgo en el fútbol. "El programa me ha ayudado a crecer como persona. Ahora soy más fuerte y resistente, y dispongo de herramientas que me ayudan a tener más seguridad en mi trabajo.

"En particular, la experiencia me permitió comprender que no puedes negociar la salud mental con tu trabajo. Sencillamente, no puede ser. Me enseñó a darme prioridad y que al igual que en un partido de futbol, no solamente es la resistencia o la fuerza, sino tambien la técnica, es la que hará muchas veces que las cosas se vayan dando sin que mueras en el intento".