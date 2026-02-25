Crecimiento del fútbol femenino (febrero de 2026)

La FIFA ofrece 13 programas de desarrollo del fútbol femenino para las federaciones miembro

Febrero tuvo significante actividad en muchos de los programas de desarrollo del fútbol femenino de la FIFA

Más hitos en el camino hacia la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027™

La FIFA está trabajando arduamente en todo el mundo para ayudar a alcanzar el objetivo de 60 millones de jugadoras para 2027. Este ambicioso objetivo se sustenta en 13 programas de desarrollo del fútbol femenino, y las 211 federaciones miembro de la FIFA pueden solicitar el apoyo del organismo rector del fútbol mundial.

En 2025, la FIFA renovó y amplió su Programa de desarrollo de fútbol femenino para darle un mayor impulso al fútbol femenino. Se puede encontrar información adicional aquí.

Inside FIFA analiza solo algunas de las actividades recientes significativas que continúan construyendo la huella del fútbol femenino a nivel mundial.

Programa de mentores para entrenadoras

En esta edición, 20 mujeres de todo el mundo están siendo mentorizadas por 20 de las y los entrenadores más prestigiosos del fútbol. El último taller se celebró durante tres días repletos de acción en Londres, Inglaterra, e incluyó sesiones sobre el terreno de juego en las instalaciones de entrenamiento del Chelsea FC, antes de concluir con una visita al estadio del Arsenal para asistir a la final de la Copa de Campeones Femenina de la FIFA™. El programa apoya el desarrollo profesional de sus participantes, dotándoles de conocimientos y facilitando las relaciones entre mentores y alumnas.

Programa de estrategia comercial

Las ligas nacionales de Uganda y Rumanía han completado su participación en los proyectos piloto del Programa de estrategia comercial de la FIFA, y ahora todas las 211 federaciones miembro pueden presentar sus solicitudes para desarrollar una estrategia comercial para sus respectivas ligas. El programa está diseñado para crear estructuras empresariales sostenibles que aprovechen el enorme crecimiento del fútbol femenino.

La Federación de las Asociaciones de Fútbol de Uganda (FUFA) presentó la estrategia comercial de la Superliga Femenina de la FUFA en un acto muy concurrido celebrado en la capital, Kampala. La federación pretende utilizar el programa para reforzar las estructuras comerciales, mejorar las competiciones de élite y establecer vías para el desarrollo del talento desde categorías base hasta la liga nacional.

El presidente de la FUFA, Moses Magogo Hassim, afirmó: "Hoy en día, los padres y las comunidades han aceptado que las niñas puedan jugar al fútbol, acceder a la educación e incluso ganarse la vida gracias a este deporte. Nuestro objetivo ahora es profesionalizar el fútbol femenino, fortalecer sus clubes y garantizar una inversión sostenible que permita a nuestras jugadoras alcanzar su máximo potencial".

La Federación Rumana de Fútbol (FRF) presentó su estrategia a las principales partes interesadas durante una presentación celebrada en Bucarest a principios de febrero. El evento puso de relieve el apoyo de la FIFA, al tiempo que inspiró a los presentes —clubes, patrocinadores, socios mediáticos— a invertir en el fútbol femenino.

"El fútbol femenino ha superado la fase en la que solo podía apoyarse en la energía, el entusiasmo y las iniciativas puntuales”, afirmó el presidente de la FRF, Răzvan Burleanu. "La siguiente etapa implica profesionalización, previsibilidad en la ejecución, normas comunes, inversiones en el producto, el contenido y la experiencia de los partidos".

Ghana

Una nueva era para el fútbol femenino en Ghana ha comenzado con el lanzamiento de las ligas regionales sub-15 en varias regiones de este país del África Occidental. Lanzado bajo el lema "Inspire Greatness" (Inspira la grandeza) y financiado por el programa de desarrollo de ligas de la FIFA, el nuevo programa representa una oportunidad para mantener el desarrollo de las jugadoras en una nación que tradicionalmente ha sido una de las más fuertes en el fútbol femenino del continente africano.

Paraguay

La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) siguió apostando por el desarrollo del fútbol femenino con un torneo promocional para mujeres menores de 15 años celebrado a finales de enero, con el apoyo del programa de desarrollo de ligas de fútbol femenino de la FIFA. La competición, que se celebró en las instalaciones MINICARDIF de la APF y cuyo objetivo es promover el desarrollo del fútbol femenino en la etapa formativa, contó con la participación de 12 equipos y alrededor de 300 jugadoras.

El año pasado, la APF organizó varias campañas respaldadas por el organismo rector mundial, entre ellas campañas de promoción del fútbol femenino y un evento de formación para gestores y administradores.

Copa de Campeones Femenina de la FIFA™

El mes pasado marcó otro hito para el fútbol femenino con la exitosa conclusión de la primera edición de la Copa de Campeones Femenina de la FIFA. El Arsenal Women FC, campeón de Europa, se impuso al competitivo SC Corinthians y se alzó con el título en Londres, mientras que el Gotham FC derrotó al ASFAR de Marruecos y se hizo con el tercer puesto, con un premio en metálico sin precedentes. El torneo comenzó en octubre con la participación de los campeones de cada confederación.

El torneo también fue un buen augurio para una Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027™ que será vibrante y contará con un gran apoyo. El Corinthians venció al Gotham, campeón de la NWSL, en la semifinal y luego llevó al Arsenal a la prórroga en la gran final, lo que puso de relieve la calidad del equipo brasileño. Fuera del terreno de juego, el Corinthians contó con el apoyo de un numeroso grupo de aficionados muy animados y coloridos en Londres. En Brasil, Caze TV anunción que más de un millón de espectadores vieron la final, con unas cifras de streaming también muy positivas.

El éxito de este innovador torneo, aclamado como "un avance importante" para el fútbol femenino por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, allana el camino para la edición de 2027 y da impulso a la nueva Copa Mundial Femenina de Clubes de la FIFA™, que se celebrará en 2028.

Se inaugura en Río de Janeiro la oficina de la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027™

El corazón del torneo fuera de los terrenos de juego cuenta hasta ahora con 76 empleados, y se espera que se sumen muchos más. Actualmente, en la oficina de Río de Janeiro el 65 % son mujeres.

Este mes también se cumplieron 500 días para el inicio de Brasil 2027. Creadoras brasileñas elaboraron magníficas ilustraciones en homenaje a cada una de las ocho ciudades sede, inspirándose en la tradición única de los brasileños de pintar las calles para animar a las selecciones nacionales de su país.

Afghan Women United

El Afghan Women United, selección de refugiadas afganas y financiado por la FIFA, dio un paso más en su trayectoria con la primera concentración del año en Doncaster (Inglaterra) a mediados de febrero. Creado como parte de la estrategia de actuación de la FIFA para el fútbol femenino de Afganistán, el equipo completó con éxito sus primeros partidos en la FIFA Unites: torneo femenino 2025™ en octubre y noviembre.

Tras centrarse el año pasado en la selección de jugadoras y los primeros partidos, el objetivo actual es proporcionar acceso a sus integrantes a un entorno de alto rendimiento que les permita dejar huella como profesionales en el fútbol internacional.