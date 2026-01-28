Se inaugura en Río de Janeiro la oficina de la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027™

La nueva oficina de la FIFA en Brasil se inauguró oficialmente un día después de la presentación de la poderosa marca del torneo

La directora general de Fútbol de la FIFA, Jill Ellis, inauguró las instalaciones, acompañada por autoridades locales y directivos del fútbol

Hasta ahora se ha contratado a un total de 76 personas, de las cuales el 65 % son mujeres

Un día después de la espectacular presentación de la poderosa marca oficial de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027™ en la emblemática playa de Copacabana, en Brasil, la importante labor de organización de la décima edición del torneo marcó otro hito con la inauguración oficial de la oficina de la FIFA en Río de Janeiro.

El lunes 26 de enero, Jill Ellis, directora general de fútbol de la FIFA, que ganó dos trofeos de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ como entrenadora, se dirigió a los 76 empleados contratados hasta el momento, a los que se sumarán cientos más. Actualmente, el 65 % del equipo de FIFA27 está compuesto por mujeres.

"Hoy es un gran día. La tan esperada inauguración oficial de nuestras oficinas, nuestro hogar, durante los próximos 514 días", dijo la Sra. Ellis. "¡Espero que todos estén emocionados por ello! Un hogar para crear recuerdos, reír, celebrar y, a veces, derramar algunas lágrimas juntos. Pero eso está bien, porque el fútbol evoca emociones, y sé lo mucho que esto significa para todos ustedes".

Entre los asistentes a la gran inauguración se encontraban dignatarios, funcionarios y representantes de la ciudad de Río de Janeiro, el gobierno estatal, la federación estatal de fútbol y varios clubes locales.

Durante los próximos 17 meses, la oficina de Río será el epicentro de la actividad a medida que la Copa Mundial Femenina de la FIFA cobre vida y se vaya acercando. El torneo de 2027 será la primera vez que el mayor evento deportivo femenino del mundo se celebre en Sudamérica, donde la popularidad del fútbol femenino ha aumentado considerablemente en los últimos años. Las 32 selecciones participantes disputarán 64 emocionantes partidos en ocho magníficos estadios, todos ellos utilizados cuando Brasil acogió la Copa Mundial de la FIFA™ en 2014.

"Ahora miramos hacia el futuro para hacer historia. No importa dónde estemos: en Zúrich, en París, en Miami o en Río, somos una familia, un equipo. Y la misión compartida de nuestro equipo es clara: organizar el mayor evento deportivo femenino de la historia", añadió Ellis.

"He tenido la suerte de ser entrenadora en dos Copas Mundiales Femeninas de la FIFA™ y puedo decirles que el éxito no es fruto de la casualidad".

"Se basa en la confianza, el respeto, la preparación, el trabajo duro y la creencia compartida de que cada persona es importante. Así es como ofreceremos al mundo un evento como nunca antes se ha visto. La Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027™ redefinirá el estándar del juego: precisión sin igual, capacidad atlética inigualable y competitividad feroz", añadió.

En los últimos días se han producido varios hitos importantes en los preparativos de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027 en Brasil. Además de la inauguración de las oficinas, Río acogió un notable acto de presentación que incluyó un festival callejero y la presentación de la marca. Este evento se retransmitió en directo por televisión y se transmitió en línea, atrayendo la atención de toda la nación.