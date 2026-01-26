El presidente de Brasil afirma que la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027™ será un hito histórico

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha recibido en el Palacio de Planalto de Brasilia al presidente de la FIFA

Lula afirma que la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027™ supondrá un hito histórico para el deporte y el país

El presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol expone que el torneo representa un punto de inflexión para el fútbol femenino en Brasil

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha visitado al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, para abordar los preparativos que se están llevando a cabo en el país para albergar la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027™, la primera que se disputará en Sudamérica.

Durante la reunión, celebrada en el Palacio de Planalto de Brasilia, sede del poder ejecutivo del gobierno brasileño, los dos mandatarios han hablado también sobre el papel del fútbol en la sociedad y han coincidido en que la décima edición de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ supone una gran oportunidad para poner de relieve diferentes asuntos sociales, como la violencia contra la mujer.

A la reunión han asistido también el ministro de Deportes de Brasil, André Fufuca, el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Samir Xaud, y el seleccionador nacional masculino, Carlo Ancelotti, que intentará conseguir el sexto título de Brasil en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

"Hemos coincidido en que la Copa Mundial de la FIFA puede convertirse en una referencia para el fútbol femenino, fomentar la práctica del deporte en el país y servir de inspiración para los niños y niñas brasileños", comentó Lula.

"También hemos destacado la importancia de usar la visibilidad que tiene el torneo para llamar la atención sobre diferentes cuestiones sociales, como la lacra de la violencia contra la mujer. Estoy convencido de que, juntos, conseguiremos que esta Copa Mundial de la FIFA se convierta en un hito histórico para el deporte y el país".

El torneo, que contará con 32 selecciones participantes y se disputará del 24 de junio al 25 de julio de 2027, contará con ocho ciudades anfitrionas que reflejan la diversidad de Brasil: Belo Horizonte, Brasilia, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Río de Janeiro, São Paulo y Salvador.

Además, representa una oportunidad única para aprovechar el legado de la Copa Mundial Femenina de la FIFA Australia & Nueva Zelanda 2023™, que batió récords, enamoró a las aficiones de todo el mundo y puso de relieve el creciente nivel del fútbol femenino en todo el planeta.

"He tenido el honor de reunirme con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, para hablar sobre el papel del fútbol en la sociedad y sobre la gran oportunidad que representa la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027 para inspirar a las próximas generaciones", declaró el presidente de la FIFA.

"El Mundial del año que viene será el mejor hasta la fecha y contribuirá a impulsar el fútbol femenino, la educación y el desarrollo, así como a llamar la atención sobre importantes cuestiones sociales, como la erradicación de la violencia contra la mujer. La FIFA trabaja codo con codo con el gobierno y la Confederación Brasileña de Fútbol para garantizar que las ocho ciudades anfitrionas puedan disfrutar de un gran torneo de fútbol", añadió.

"El presidente Lula, como buen brasileño, es un gran aficionado al fútbol, por lo que también hemos hablado sobre la Copa Mundial de la FIFA 2026, en la que Brasil parte como una de las grandes favoritas".

La Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027™ también contribuirá a impulsar el fútbol femenino tanto en Brasil como en el resto de Sudamérica, donde ninguna de sus selecciones ha logrado conquistar todavía el título mundial en categoría femenina.

"Creo que la celebración de este gran torneo en Brasil llega en un momento único, que supondrá un punto de inflexión para el fútbol femenino del país y de todo el continente", afirmó Xaud.