El pionero certamen echa a andar y la selección afgana de refugiadas hace historia

El puntapié inicial de la FIFA Unites: torneo femenino 2025 supondrá el debut en la escena internacional de la selección afgana de refugiadas

En la innovadora competición, que se disputa en Marruecos, participan la selección afgana de refugiadas, Chad, Libia y Túnez

El torneo forma parte del compromiso de la FIFA de que el fútbol sea accesible para todos y todas y es un símbolo de esperanza para las mujeres del mundo entero

Hoy se hizo historia en Berrechid (Marruecos) con el pitido inicial de la competición titulada "FIFA Unites: torneo femenino 2025", en el que la selección afgana de refugiadas, disputó su primer partido internacional. Chad, Libia y Túnez también participan en el pionero certamen, y todas debutaron en la primera jornada.

En su histórico bautismo de fuego internacional, la selección afgana de refugiadas abrió el marcador por medio de la delantera Manozh Noori en su duelo contra Chad, si bien las africanas acabaron ganando por 6-1. En el segundo encuentro, Túnez cosechó una abultadísima victoria por 16-0 contra Libia.

El choque contra Chad supuso el emotivo regreso a la escena mundial del fútbol femenino afgano tras cuatro años de ausencia. Fue la primera participación en un torneo internacional de la selección afgana de refugiadas, un equipo creado este año y cuyo nombre fue elegido por las propias jugadoras tras consultar con la FIFA.

Esta histórica competición, en la que participan cuatro selecciones, es un innovador proyecto promovido por la FIFA y una iniciativa pionera en el mundo del deporte. Además, reafirma el esfuerzo de la FIFA para fomentar y proteger los derechos de todas las mujeres y niñas a jugar al fútbol, perseguir sus sueños deportivos y prosperar a través del fútbol.

Comienza la FIFA Unites: torneo femenino 2025 Previous 01 / 14 Manozh Noori of Afghan Women United celebrates scoring 02 / 14 Nilab Mohammadi of Afghan Women United is challenged by Kari Abdoulaye of Chad 03 / 14 Afghan Women United v Chad - FIFA Unites: Women's Series 2025 04 / 14 Manozh Noori of Afghan Women United is challenged by Dallou Fatime of Chad 05 / 14 Players of Afghan Women United pose for a team photo 06 / 14 Pauline Hamill, Head Coach of Afghan Women United, reacts as players of her team huddle 07 / 14 A detailed view of the match pennant of Afghan Women United 08 / 14 Tesnim Zerelli of Tunisia is brought down by Hadhom Alabed of Libya 09 / 14 Illyana Touihri of Tunisia controls the ball whilst under pressure from Sahar Buhmira of Libya 10 / 14 Chaima Abbassi of Tunisia (R) celebrates scoring her team's fourth goal with teammate Illyana Touihri 11 / 14 Salma Marzouki of Tunisia is challenged by Hadhom Alabed of Libya 12 / 14 Wided Majri of Tunisia is challenged by Hadhom Alabed of Libya 13 / 14 Merlem Barhoumi and Illyana Touihri of Tunisia celebrate 14 / 14 Players of Tunisia pose for a photo Next

El Consejo de la FIFA aprobó en mayo la creación de un equipo de refugiadas en el marco de su estrategia de actuación para el fútbol femenino de Afganistán. El apoyo de la FIFA al equipo ha incluido importantes recursos financieros, la organización de concentraciones en instalaciones de talla mundial y el establecimiento de una red profesional de expertos para garantizar que las jugadoras afganas reciban los mismos estándares de atención y oportunidades que cualquier otra selección femenina de alto nivel.

El proceso de elección de las jugadoras incluyó tres concentraciones en las que aproximadamente 70 futbolistas venidas de Australia y Europa se entrenaron frente a la seleccionadora, Pauline Hamill, y su cuerpo técnico.

La primera tuvo lugar en Sídney (Australia) y las dos últimas en el afamado Centro Nacional del Fútbol de St. George’s Park, lugar de entrenamiento de las selecciones inglesas, en Burton upon Trent. Si bien el fútbol ha sido el eje principal de las tres concentraciones, la experiencia se ideó para ser integral. A este respecto, se proporcionaron entrenadores y personal de la FIFA para ayudar con la nutrición y la atención médica, además de brindar orientación y formación para interactuar con la prensa. Hubo asimismo seminarios dirigidos por jugadoras dedicados al fortalecimiento del grupo, la táctica, el bienestar y el desarrollo personal, prestando siempre especial atención a la salvaguardia y la seguridad.

Las selección afgana de refugiadas hace historia con el inicio de un torneo pionero 02:04

"Estamos profundamente agradecidas a la FIFA por darnos esta oportunidad y este privilegio de demostrar de lo que somos capaces las mujeres", declaró Fatima Haidari, capitana de la selección afgana de refugiadas. "Es un claro mensaje al mundo de que si las mujeres quieren hacer algo en la vida, no solo como atletas, deberían ser iguales a los hombres en la sociedad, en especial en el ámbito deportivo y en países como Afganistán, que no ha tenido la oportunidad en estos [últimos] años. Ha hecho realidad este sueño. Así que estamos realmente agradecidas a la FIFA por [darnos] esta oportunidad."

Esta iniciativa sin precedentes refleja el continuado compromiso de la FIFA con las mujeres y niñas y también representa un importante paso adelante a la hora de proporcionar a las jugadoras afganas la plataforma internacional a la que aspiran, al tiempo que se crea un entorno futbolístico seguro e inclusivo.

El objetivo a largo plazo es destapar la esencia única del fútbol, un deporte que genera oportunidades, construye comunidades, siembra esperanza y, por supuesto, ofrece experiencias repletas de emoción a todas las personas.

"Me gustaría dar las gracias a la FIFA por organizar este torneo porque anima a todas las selecciones aquí presentes", afirmó Chaima Abassi Chaima, la capitana de Túnez elegida mejor jugadora del partido, tras la victoria de su equipo ante Libia. "Llevo 20 años jugando y nunca antes había visto una selección de Afganistán, Chad o Libia. Así que estoy muy contenta de tenerlas aquí con nosotras en este torneo y me gustaría animarlas y motivarlas. Nosotras las jugadoras, la FIFA y el resto de organizaciones aquí presentes debemos seguir motivándolas".

La FIFA Unites: torneo femenino 2025 sigue su andadura con dos jornadas más, el miércoles 29 de octubre y el sábado 1 de noviembre. El equipo que más puntos haya sumado al término de la liguilla será declarado ganador.

Todos los partidos de la FIFA Unites: torneo femenino 2025 se retransmitirán en directo a través de FIFA+ a todo el mundo.