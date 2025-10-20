Marruecos albergará la FIFA Unites: torneo femenino 2025

La FIFA puede confirmar que la competición titulada "FIFA Unites: torneo femenino 2025" se celebrará en Marruecos, y que los partidos inaugurales del torneo están programados para el domingo 26 de octubre.

La FIFA Unites: torneo femenino 2025 verá a la selección afgana de refugiadas disputar su primer partido en la escena internacional, mientras que Chad y Libia harán su debut en una Clasificación Mundial Femenina de la FIFA/Coca-Cola al término de un torneo en el que se enfrentarán todas contra todas.

La FIFA desea expresar su agradecimiento a la Real Federación Marroquí de Fútbol (FMRF) y espera con interés colaborar con ella para organizar un torneo exitoso.

La FIFA también desea reiterar su compromiso continuo con la Estrategia de Acción de la FIFA para el Fútbol Femenino Afgano, aprobada por el Consejo de la FIFA en mayo de 2025, que incluye la organización y el apoyo integral a las jugadoras afganas durante el proceso de selección y preparación previo a la FIFA Unites: torneo femenino 2025.

La FIFA también puede confirmar que selección afgana de refugiadas fue elegido por las jugadoras como el nuevo nombre oficial del equipo tras consultar con la FIFA.

En breve se comunicarán más detalles sobre la FIFA Unites: torneo femenino 2025, incluido el calendario detallado de partidos, en FIFA.com.