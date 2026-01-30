El legado de la Copa de Campeones Femenina de la FIFA 2026™ capacitará a las nuevas generaciones de entrenadoras de élite

La FIFA, la Federación Inglesa de Fútbol y la Superliga de Fútbol Femenino colaboran con el objetivo de seguir creando oportunidades para las entrenadoras en Inglaterra

El programa combina un fondo de becas específico con un programa de desarrollo basado en la realidad del fútbol

La Copa de Campeones Femenina de la FIFA™ sube el listón de las competiciones de élite y acelera la profesionalización y visibilidad del fútbol femenino de clubes en todo el mundo

La celebración de la fase final de la Copa de Campeones Femenina de la FIFA 2026™, que se disputa en Londres, marca un hito para el fútbol femenino de clubes, con un alcance que trasciende los cuatro encuentros decisivos. Coincidiendo con esta competición pionera, la FIFA, la Federación Inglesa de Fútbol (FA) y la Superliga de Fútbol Femenina (WSL Football) están impulsando una serie de iniciativas concebidas para contribuir al crecimiento sostenible del fútbol femenino, entre las que destaca el compromiso compartido por potenciar las oportunidades que se brindan a todas las entrenadoras, tanto nuevas como ya en activo.

El programa del legado de la Copa de Campeones Femenina de la FIFA 2026™ incluye dos iniciativas ambiciosas y complementarias, que persiguen el objetivo de eliminar barreras, acelerar el desarrollo profesional y crear estructuras para las entrenadoras, sostenibles a largo plazo. Un pilar central del programa es el fondo de becas específico que ha establecido la FIFA para financiar en Inglaterra la formación de aquellas entrenadoras que trabajan por lograr las máximas titulaciones profesionales en la región, como la licencia A y la licencia Pro de la UEFA.

"Competiciones como esta nos ayudan a reforzar las estructuras del fútbol femenino y subir el listón en todo el ecosistema. El futuro del fútbol depende de lo que construyamos fuera de los terrenos de juego", ha declarado la directora general de fútbol de la FIFA, Jill Ellis.

Como parte de su estrecha colaboración, la FIFA, la FA y la WSL Football impartirán además a las entrenadoras que ya ocupan puestos técnicos un programa de formación individualizado y basado en la realidad del fútbol. El programa, concebido para acelerar el aprendizaje y la progresión en el entorno del fútbol femenino de élite inglés, proporcionará un abanico de oportunidades de desarrollo personalizadas, con mentorías y ayuda individuales, colaboración y conocimientos y enseñanzas del fútbol de otros entornos de alto rendimiento.

"Sencillamente, no hay suficientes mujeres que se dediquen a aspectos técnicos, y no porque falte el talento o la ambición, sino por las escasas oportunidades y accesos existentes, y la carencia de estructuras claras. Es fundamental cerrar esta brecha, no solo en aras de la igualdad, sino también para destrabar el pleno potencial de nuestro deporte. Esta iniciativa pionera del legado para las entrenadoras es una de las maneras más directas que tenemos para conseguir repercusiones positivas", comentó Ellis.

"Estamos encantados de colaborar con la FIFA y la WSL Football y compartimos el compromiso por crear oportunidades más económicas y accesibles para las entrenadoras en toda Inglaterra. Hemos visto la progresión de muchas entrenadoras increíbles mediante los cursos de licencias A y Pro de la UEFA. Ahora, estas becas brindan a más mujeres nuevas oportunidades para seguir la estructura y el acceso a la formación técnica de élite, y les ayudará a progresar en sus carreras", manifestó Dan Clements, jefe de Formación de Entrenadores de la FA.

"Junto con el trabajo que se está llevando a cabo para crear más oportunidades, es fundamental que sigamos cultivando la cantera de entrenadoras de talento. Por eso, nos entusiasma colaborar en estas iniciativas e impartir el programa de formación, que garantizará el desarrollo de los conocimientos y capacidades de las entrenadoras a la par que el crecimiento continuado del fútbol femenino", añadió Clements.

Las iniciativas están pensadas para proporcionar acceso a cargos superiores y brindar más oportunidades de desarrollo en el alto rendimiento. Con el planteamiento personalizado, en lugar de ceñirse a un modelo único que dé cabida a todas las participantes, cada entrenadora recibirá ayuda específica en función de su experiencia, entorno de trabajo y objetivos de desarrollo.

"El programa tendrá en cuenta las diferentes realidades de la competición de élite y dotará a las entrenadoras de las capacidades técnicas y de liderazgo requeridas para alcanzar el éxito en la máxima categoría del fútbol femenino", aseguró Audrey Cooper, directora de Rendimiento y Desarrollo del Fútbol de la WSL Football.

"El aprendizaje individual y las mentorías personalizadas, así como la práctica aplicada, harán posible que las entrenadoras suban el listón en su profesionalización y se forjen las competencias específicas que se requieren para alcanzar el éxito en la Superliga Femenina Barclays y en la segunda categoría de la Superliga Femenina Barclays", explicó Cooper.

La FIFA mantiene el compromiso de incrementar la cantidad de entrenadoras tituladas y ofrece a sus federaciones miembro en todo el mundo una exhaustiva serie de programas y posibilidades de financiación.

Las repercusiones del programa del legado de la Copa de Campeones Femenina de la FIFA™ ya se dejan sentir fuera de los terrenos de juego y se hicieron realidad en el histórico partido inaugural de la competición el pasado miércoles en el Estadio de Brentford. Durante el encuentro, escolares del país anfitrión y apasionados seguidores del Corinthians se unieron para generar un ambiente excepcional.