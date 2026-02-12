Las selecciones europeas tienen la función "esencial" de unir a todo el mundo en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, afirmó Gianni Infantino en el 50.º Congreso Ordinario de la UEFA

Las 16 selecciones europeas que participarán en la cita mundialista contribuirán a "reunir a las culturas de diferentes partes del mundo en un ambiente pacífico y de júbilo", comentó el presidente de la FIFA.

En Bruselas (Bélgica), el Sr. Infantino pronunció un discurso ante las 55 federaciones miembro de la FIFA, donde remarcó la necesidad de aumentar la influencia de las mujeres en el fútbol, tanto dentro como fuera del terreno de juego

También resaltó la relevancia del desarrollo de los juveniles y de la nueva competición sub-15 de la FIFA, la cual será "un festival entre los 211 países del mundo"

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, subrayó la función "esencial" que los países europeos cumplirán al aportarle "unión" y "solidaridad" a la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

La próxima cita mundialista será la primera que contará con 48 selecciones, de las cuales 16 serán de origen europeo, el continente con mayor representación del torneo. Ya son doce las clasificadas automáticamente y aún quedan cuatro más por definirse mediante las eliminatorias programadas en marzo.

Durante su discurso en el 50.º Congreso Ordinario de la UEFA, el Sr. Infantino recordó a los representantes de las 55 federaciones miembro (FM) de la FIFA que la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tendrá una escala sin precedentes, ya que será la primera que albergarán tres países y generará un impacto mundial nunca visto.

"Es un privilegio tener la responsabilidad de cuidar al más lindo de los deportes. Y para los miles de millones de personas en todo el mundo que también les importa el el fútbol, es nuestra responsabilidad darles competiciones, 90 minutos de un partido, más el tiempo adicional, donde puedan olvidarse de sus cosas, de los problemas que tengan en casa, en el trabajo, en sus países, ya sea a nivel político o el que sea, para unirnos de una forma que nos enseñe a aprender del otro, de las otras culturas y experiencias", afirmó ante los delegados reunidos en Bruselas (Bélgica).

"El aporte (de Europa) será esencial en la creación y el fomento de esta unión, de esta solidaridad, y de reunir a las culturas de diferentes partes del mundo en un ambiente pacífico y de júbilo. Todos juntos trabajaremos para hacerlo posible y cuento con todos ustedes, como así ustedes pueden contar conmigo, por supuesto, para que esto sea algo que verdaderamente nos una a todos en torno a este objeto mágico que es el balón, el próximo verano en los Estados Unidos, Canadá y México".

La unión fue uno de los tres temas que el Sr. Infantino remarcó como un eje central de su discurso.

También destacó la importancia de continuar con el apoyo al fútbol femenino, el cual la FIFA sigue impulsando. Para no desaprovechar el impulso generado por la revolucionaria Copa Mundial Femenina de la FIFA Australia & Nueva Zelanda 2023™, Brasil será el primer país sudamericano que albergará esta competición, en 2027, antes de que se amplíe a 48 selecciones en 2031.

Por otro lado, al año pasado se jugó la primera Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA™, y la FIFA también innovó en el fútbol femenino a nivel clubes con la llegada de los torneos anuales, como la Copa de Campeones Femenina de la FIFA™ y la creación de la Copa Mundial Femenina de Clubes de la FIFA™, cuya edición inaugural está programada para 2028.

Fuera del terreno de juego, el Programa de desarrollo del fútbol femenino de la FIFA sigue apoyando a las mujeres, mediante trece cursos de especialización que les brinda herramientas con las que podrán asumir el liderazgo dentro del fútbol.

"Necesitamos que más mujeres asuman roles importantes en el fútbol. Debemos crear oportunidades laborales para todas ellas, pero sólo podemos aprender de las mujeres, por supuesto", aseguró el Sr. Infantino tras destacar que la Real Federación Belga de Fútbol está encabezada por Pascale Van Damme, quien también es una de las ocho mujeres que integran el Consejo de la FIFA.

"Debemos apoyar que más mujeres asuman cargos en el fútbol y también a las mujeres en general. En realidad, también necesitamos que haya más entrenadoras en los equipos femeninos. Esta es otra discusión que tendremos que llevar a cabo en algún punto, porque ya hemos visto que hay entrenadoras excelentes. Lo vimos en la Eurocopa Femenina de la UEFA, el gran campeonato disputado en Suiza, que el el fútbol femenino está en un momento excepcional y no deja de crecer. El próximo año, en menos de 500 días, también habrá una grandiosa Copa Mundial Femenina de la FIFA en Brasil. Será un placer verlos allí".

El Sr. Infantino también remarcó la importancia de garantizar el desarrollo continuo de los jugadores juveniles. El Programa de Desarrollo del Talento de la FIFA, el cual se introdujo en más de 150 FM de la FIFA, está haciendo avances sobresalientes con el talento de los juveniles de élite. Tras la fundación de 51 academias de talento a inicios del 2026, el proyecto va camino de alcanzar su meta de contar con 100 instalaciones de entrenamiento de juveniles de élite en todo el mundo para finales de 2027.

A raíz de que el año pasado la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA™ y la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA™ pasaran a ser competiciones anuales y a reunir 48 y 24 selecciones respectivamente, los jóvenes de más talento tendrán más oportunidades que nunca de darse a conocer, aprender y progresar en esta competición de carácter mundial.

El presidente de la FIFA también explicó cómo la FIFA continuará expandiendo su abanico de competiciones juveniles de élite de acuerdo a su política de dar a cada joven talento la oportunidad de brillar, sin importar su país de origen.