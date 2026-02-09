Brasil presenta magníficas ilustraciones en homenaje a las ciudades anfitrionas a 500 días del inicio de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™

Artistas brasileñas crean obras en representación de cada una de las ciudades anfitrionas, como parte de la marca del torneo

La competición promete ser una gran fiesta del fútbol y de la cultura local

El anuncio del calendario de partidos es el siguiente hito en el camino hacia la gran fiesta de 2027

A exactamente 500 días de la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027™, la primera edición de la competición que se disputará en Sudamérica, en el país anfitrión ya se vive un ambiente alegre e inclusivo que caracterizará el torneo.

Los aficionados de todo el mundo se reunirán en Brasil a partir del 24 de junio de 2027 para alentar a las 32 selecciones que participarán en lo que promete ser una verdadera fiesta mundial del fútbol femenino.

El inicio de la cuenta atrás de 500 días para el certamen supone un nuevo hito de cara a la competición que tendrá lugar el próximo año, tras la presentación de la marca del torneo que tuvo lugar el mes pasado en Río de Janeiro, donde se revelaron el emblema oficial, la identidad sonora y el lema oficial (Hagamos historia™). Diseñada para situar el fútbol femenino en el centro del escenario mundial, la identidad visual se inspira en la bandera brasileña y en la geometría del terreno de juego, al tiempo que combina las letras "W" (en referencia a las palabras inglesas "women" y «world") y «M» (que corresponde a las iniciales de esas mismas palabras en portugués, "mulheres" y "mundo").

De cara a los preparativos para la celebración del torneo, la famosa Avenida Atlântica de Río se ha convertido en un lienzo de creatividad, donde varias artistas brasileñas se han reunido en un efervescente festival de arte callejero para crear ilustraciones que representan a las ocho ciudades anfitrionas, inspirándose en la tradición única del grafiti brasileño para alentar a las selecciones.

Cada ciudad anfitriona dio lugar a cuatro ilustraciones distintas, que han sido presentadas en el marco de la celebración de la cuenta atrás de 500 días. Estas imágenes refuerzan los vínculos entre el deporte y el arte callejero, y cada una de ellas representa momentos de celebración, escenas emblemáticas y paisajes urbanos. Todo ello refleja la manera única en que se disfruta del fútbol en Brasil, tanto en las ciudades anfitrionas como en el resto del país.

Las artífices de estas ilustraciones son Massuelen Cristina (Belo Horizonte), Izzy Credo (Brasilia), Terezadequinta (Fortaleza), Carla Barth (Porto Alegre), Bella Galvão (Recife), Paula Cruz (Río de Janeiro), Aju Paraguassu (Salvador) y Aline Bispo (São Paulo).

Todas ellas han compartido su entusiasmo y las características locales que han inspirado sus obras, donde destaca el vínculo profundamente emotivo que tienen los brasileños con el fútbol.

Paraguassu, nacida en el Parque Nacional de la Chapada Diamantina y que se define como una "mensajera visual", se entregó por completo a la experiencia de diseñar las ilustraciones en representación de Salvador.

"Me siento como si estuviera marcando un magnífico gol en un Arena Fonte Nova abarrotado. Es muy especial formar parte de algo creado por tantas mujeres y hablar de un tema [fútbol] tan estimulante, que trae mucha alegría y genera toda esta expectación colectiva", declaró con entusiasmo.

Bispo, que realizó las imágenes de São Paulo, es una destacada artista multidisciplinaria y conservadora de arte independiente. Ella también manifestó un gran entusiasmo por la oportunidad de participar en este proyecto y expresó su emoción por recibir la máxima cita del fútbol mundial en su país.

"Para mí, es muy especial y emocionante", señaló Bispo, al recordar que de niña veía los partidos con su familia y amigos, y haciendo hincapié en la "importancia de apoyar el fútbol femenino".

Asimismo, Bispo aclaró algunas de sus elecciones artísticas, como el homenaje a los suelos de mosaicos que muchos habitantes de São Paulo tienen en sus hogares, y explicó cómo el fútbol está presente en toda la ciudad, que siempre está llena de vida aunque a menudo se la considere algo gris. "A veces, la gente piensa que São Paulo es una ciudad muy gris, pero es un lugar con mucho corazón y alma. Incorporé los suelos de mosaico, que están presentes en las casas de los habitantes y en la memoria de las personas. Al caminar por São Paulo, el fútbol está en todas partes: en los edificios, en las calles, en las paredes".

Galvão, una pintora autodidacta de Recife, está fuertemente influenciada por el patrimonio cultural y religioso de la región noreste del país y espera con ansias disfrutar de la competición en su ciudad natal. "El fútbol es un deporte muy diverso, tal y como se ve reflejado en los aficionados y equipos que visten sus distintos colores. Creo que hay una gran superposición con las referencias presentes en mi obra: colores, diversidad, musicalidad y ritmo —declaró—.

"Nos gusta salir a las calles, reunirnos, alentar a nuestros equipos, celebrar y disfrutar la vida. Recife es una ciudad muy acogedora con una cultura callejera animada".

Los aficionados se llevarán de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027™ muchos recuerdos y anécdotas inolvidables, y ese aspecto narrativo fue lo que atrajo a Cristina, quien diseñó la ilustración de Belo Horizonte.

"Al crear las los diseños, lo que realmente quería era contar una historia sobre una persona que fue capaz de cumplir su sueño —explicó—. Creo que este será un acontecimiento muy importante en la historia del fútbol femenino en la ciudad. Se centrará en las mujeres y niñas que hoy juegan y sueñan con convertirse en jugadoras profesionales".

La Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027™ marcará un hito para el fútbol femenino. Como señaló el presidente de la FIFA durante la presentación de la marca que tuvo lugar el mes pasado en Río de Janeiro: "Brasil vive el fútbol con devoción, y todos percibimos ya esa ilusión por dar la bienvenida al mundo y albergar un torneo histórico".

Marta, una de las figuras emblemáticas del país, compartió este sentimiento y declaró que Brasil está listo para recibir la competición con "orgullo, emoción y confianza" y ofrecer un gran espectáculo que servirá de inspiración a una nueva generación de leyendas.

El acto para celebrar que solo faltan 500 días para el Mundial femenino llega poco después de la presentación de la marca y la inauguración de las oficinas de la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027™ en Río. El equipo responsable de la organización del torneo ya se está preparando para el próximo hito del camino hacia la fiesta de 2027: la publicación del calendario de partidos, en el que se conocerán los encuentros que se disputarán en cada una de las ocho ciudades anfitrionas.