En el estelar evento, celebrado en Copacabana, la FIFA presentó oficialmente la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027™ y reveló el emblema, lema e identidad sonora del torneo

La marca oficial coloca el fútbol femenino en el centro de la escena deportiva mundial, con un sabor inclusivo, alegre e indiscutiblemente brasileño

Leyendas del fútbol, tanto masculino como femenino, se dieron cita para dar la bienvenida a la primera Copa Mundial Femenina de la FIFA™ celebrada en Sudamérica

La FIFA puso oficialmente en marcha el viaje hacia la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027™ con una atractiva celebración, con la cultura como protagonista, que tuvo lugar en Copacabana, Río de Janeiro, y que aunó fútbol, música, arte y sabor brasileño en uno de los lugares más emblemáticos del planeta.

El acto marcó un hito decisivo de camino a la primera Copa Mundial Femenina de la FIFA™ de la historia celebrada en Sudamérica. En el mismo se desveló la marca oficial del torneo: el emblema, el lema GO EPIC™, y una característica identidad sonora inspirada en la vibrante música brasileña para unir a los aficionados en todas las plataformas y puntos de contacto.

"Brasil vive y respira fútbol, y uno puede sentir la emoción que se genera aquí porque podrán recibir a gente de todas partes del mundo y ser anfitriones de un evento histórico", declaró Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

"También se llega a sentir algo que es hasta más poderoso y es cómo este país se compromete al cien por ciento para que este momento sea un punto de inflexión en el fútbol femenino. La marca oficial refleja la visión que compartimos con nuestros anfitriones: ¡una Copa Mundial Femenina de la FIFA con el verdadero estilo brasileño, impactante y lleno de alegría!".

Un Brasil épico en la presentación de la poderosa marca de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027™ en Río de Janeiro 02:27

En el centro de la presentación de la marca se alzaba un poderoso emblema inspirado en la bandera brasileña y en la geometría del campo de fútbol, surgido de la unión de las letras "W" (de "Women" y "World" en inglés) y "M" (sus equivalentes en portugués, "Mulheres" y "Mundo"). El diseño simboliza el movimiento y la maestría, al tiempo que supone un sutil homenaje a la bandera del país.

El lema, GO EPIC™, es un llamamiento a los aficionados de todo el mundo para formar parte de una aventura inolvidable, mientras que la identidad sonora del torneo, inspirada en los ritmos brasileños, la percusión de la samba y el patrimonio afrobrasileño, da vida a la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027 a través del sonido, la emoción y la energía. La identidad sonora está disponible en varias plataformas de streaming, así como en el canal de la FIFA en YouTube. La ceremonia de presentación reunió a figuras emblemáticas del fútbol femenino y masculino, como símbolo de una familia del fútbol y de un futuro compartido para el deporte rey.

En un mensaje en vídeo, Marta, heroína nacional y estrella internacional, puso de relieve la profunda conexión emocional de Brasil con el deporte rey.

"El fútbol es amor y Brasil ama el fútbol. Nuestro país está preparado para acoger el fútbol femenino con orgullo, emoción y confianza. Este torneo creará historias inolvidables y mostrará a nuevas heroínas, inspirará a niñas y niños, mujeres y hombres, y hará incluso más fuerte nuestro amor por el fútbol".

Las calles, un lienzo de fútbol, cultura e identidad

Antes de la retransmisión televisiva en directo desde un hotel de Copacabana en la que se presentó la marca oficial, la famosísima avenida Atlántica de Río se convirtió en un lienzo viviente gracias a un festival de arte urbano inspirado la una tradición típicamente brasileña de pintar las calles cuando la Copa Mundial de la FIFA™ y la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ se celebran en el país.