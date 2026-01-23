El ganador de la edición inaugural de la Copa de Campeones Femenina de la FIFA™ recibirá un premio en metálico sin precedentes

El primer campeón intercontinental femenino de clubes de la historia recibirá 2.3 millones de USD, mayor pago único abonado hasta la fecha en el fútbol femenino de clubes

El subcampeón ganará un millón de USD por alcanzar la final, que se disputará en el estadio del Arsenal el domingo 1 de febrero

La estructura de premios refleja el compromiso de la FIFA con el fomento de la inversión y la excelencia en clubes de fútbol femenino de todo el planeta

La edición inaugural de la Copa de Campeones Femenina de la FIFA™ ya está redefiniendo el fútbol femenino de clubes y promete seguir haciéndolo. El reparto de unos premios en metálico sin precedentes consolida firmemente al torneo entre las competiciones más destacadas del fútbol mundial. El club que alce el nuevo trofeo de la Copa de Campeones Femenina de la FIFA™ en 2026 recibirá 2.3 millones de USD, mientras que el subcampeón ganará un millón de USD, lo que supone un nuevo referente en la disciplina.

Además de los premios en metálico concedidos a los finalistas, cada uno de los dos clubes que queden eliminados en semifinales recibirá 200.000 USD por su participación. Por su parte, los dos equipos eliminados en la primera y la segunda ronda (el Auckland United FC de Nueva Zelanda, representante de la OFC; y el Wuhan Chegu Jiangda WFC de la RP China, representante de la AFC) recibirán en cada caso 100.000 USD.

"El reparto de casi cuatro millones de USD en total entre los seis participantes en función de su actuación es una indudable declaración de fe en el fútbol femenino de clubes y en las jugadoras, los equipos y las competiciones que impulsan su constante crecimiento", afirmó el secretario general de la FIFA, Mattias Grafström.

"Refleja el crecimiento del fútbol femenino en todo el mundo y el compromiso de la FIFA de efectuar inversiones específicas y relevantes que fortalezcan el fútbol femenino de clubes a largo plazo. Nuestro objetivo es claro: seguir invirtiendo en el fútbol femenino de clubes e impulsando su crecimiento, a fin de garantizar que las oportunidades, la visibilidad y el valor vayan a la par de las excepcionales actuaciones que vemos sobre el césped".

La Copa de Campeones Femenina de la FIFA 2026™ se enmarca en una estrategia general de inversión y colaboración orientada a fortalecer el fútbol femenino de clubes en todo el planeta. Desde la conclusión de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™, se han abonado 11.3 millones de USD a 1041 clubes de todo el mundo, a través del Programa de Ayudas a Clubes.

Estos incentivos se han complementado con reformas estructurales encaminadas a aumentar la relevancia del calendario internacional femenino y la puesta en marcha de nuevas competiciones de clubes de élite, como la Copa de Campeones Femenina de la FIFA™ y la Copa Mundial Femenina de Clubes de la FIFA™, cuya edición inaugural está prevista para 2028. Esta segunda competición adoptará desde el principio diversas medidas pioneras, como indemnizaciones por formación, mecanismos de solidaridad con los clubes y programas de estándares mínimos, todas ellas diseñadas para mejorar el rendimiento de los clubes de todo el planeta e impulsar la sostenibilidad a largo plazo del fútbol femenino de clubes.

Información sobre la competición

La Copa de Campeones Femenina de la FIFA™ reunirá al mejor club de cada confederación en el año natural en curso, con el título de campeón intercontinental de clubes en juego. La fase final de la edición inaugural de la competición se disputará en Londres el miércoles 28 de enero y el domingo 1 de febrero.

Las semifinales, que tendrán lugar en el estadio del Brentford el miércoles 28 de enero, brindarán un magnífico espectáculo a los aficionados. En el primero de los encuentros, el campeón de la Concacaf, el Gotham FC estadounidense, se enfrentará a su homólogo de la CONMEBOL, el SC Corinthians brasileño. El partido dará comienzo a las 12:30 GMT (13:30 CET). A continuación, a partir de las 18:00 GMT (19:00 CET), el Arsenal Women FC inglés, vigente campeón de la Liga de Campeones Femenina de la UEFA, se verá las caras con el AS FAR marroquí, ganador de la última Liga de Campeones Femenina de la CAF.

El domingo 1 de febrero, la acción se trasladará al estadio del Arsenal, donde se decidirá el primer campeón intercontinental femenino de clubes. En primer lugar, el recinto acogerá el partido por el tercer puesto, que empezará a las 14:45 GMT (15:45 CET). Poco después, a partir de las 18:00 GMT (19:00 CET), se disputará el encuentro decisivo, que pondrá el colofón a una inolvidable primera edición de la Copa de Campeones Femenina de la FIFA™.