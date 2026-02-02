Tras el triunfo del Arsenal en la edición inaugural de la Copa de Campeones Femenina de la FIFA™, la competición supone un "avance importante" para Gianni Infantino

El presidente de la FIFA asistió a la victoria del Arsenal contra el SC Corinthians por 3-2 tras la prórroga. El campeón de Europa se convirtió en el primer campeón intercontinental de la competición femenina de clubes en el agónico final de la nueva y trascendental competición

"Hemos empezado por todo lo alto", afirmó el presidente Infantino, quien asistió a la final en el Estadio del Arsenal en Londres (Inglaterra)

La competición, en la que participaron los campeones de las seis confederaciones, se presentó junto con la nueva Copa Mundial Femenina de Clubes de la FIFA™ como parte de un impulso importante al fútbol femenino de clubes

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha manifestado que la nueva Copa de Campeones Femenina de la FIFA™ supone un "avance importante", tras asistir a la agónica final en la que el Arsenal Women FC se impuso al SC Corinthians y se proclamó primer campeón de la competición. El señor Infantino formó parte del público asistente al Estadio del Arsenal de Londres (Inglaterra) para presenciar el histórico encuentro que decidió la edición inaugural de la competición, saldada en una espectacular prórroga con el triunfo del Arsenal contra el rival brasileño por 3-2. "Una final de infarto para la primera Copa de Campeones Femenina de la FIFA, en la que hemos conocido el primer campeón del mundo —expresó el presidente de la FIFA al final del encuentro—. Enhorabuena al Arsenal Women por haber conquistado este histórico trofeo con todo merecimiento en un partido muy tenso y reñido. Felicidades al Corinthians por haber alcanzado la final y haber jugado un partido excelente y realmente espectacular. Hemos inaugurado por todo lo alto una nueva era para el fútbol femenino de clubes".

La final puso el broche de oro a una competición trascendental, puesta en marcha después de recibir la aprobación del Consejo de la FIFA el pasado abril, con el objetivo de proporcionar a los clubes femeninos la oportunidad de competir en los escenarios mundiales. Este certamen se disputará cada año entre las ediciones de la Copa Mundial Femenina de Clubes de la FIFA™, de periodicidad cuatrienal a partir de su estreno en 2028.

La Copa de Campeones Femenina de la FIFA 2026™, en la que han participado los clubes campeones de las seis confederaciones, empezó en octubre del año pasado con la victoria del Wuhan Jiangda WFC chino, defensor del título de la Liga de Campeones Femenina de la AFC, contra el Auckland United FC neozelandés, ganador de la Liga de Campeones Femenina de la OFC 2025.

El campeón de África, el AS FAR marroquí se impuso al Wuhan y pasó a la siguiente fase, que disfrutó de una audiencia televisiva mundial gracias a un acuerdo de retransmisión histórico, en virtud del cual los partidos disputados en Londres se pudieron seguir en todo el planeta gratuitamente por internet y las principales cadenas locales.

En semifinales, el Arsenal, campeón de Europa, derrotó al AS FAR; y el Corinthians, ganador de Sudamérica, eliminó al Gotham FC estadounidense.

"Se trata de un avance importante en el desarrollo y la aceleración del fútbol femenino. Hemos demostrado que, como acabamos de ver, el fútbol femenino de clubes está creciendo en todo el mundo", manifestó el presidente Infantino, quien también felicitó al Gotham FC y al AS FAR después de que el equipo estadounidense ganara el partido por el tercer puesto poco antes de la final.

Y añadió: "Sabemos que el fútbol de selecciones ha alcanzado un éxito rotundo, pero el de clubes está en pleno auge. Hemos constatado su crecimiento en los últimos años en la participación de países y jugadoras procedentes de todo el planeta. Tenemos cada vez más selecciones, exactamente 198, en la Clasificación Mundial Femenina FIFA/Coca-Cola. Son casi 200, pero ni que decir tiene, nuestro objetivo es que haya 211. Sin embargo, hemos llegado muy lejos desde que, hace una década, emprendimos este camino, cuando solo había 120 o 130 equipos",

"Por consiguiente, estamos logrando muchas cosas y un gran crecimiento, y en todo este trabajo, el fútbol de clubes es muy importante. Es el origen de todo, por lo que debemos impulsarlo y estimular su crecimiento en el mundo. En mi opinión, este trabajo es fundamental".

Cuando se le preguntó por el futuro del fútbol femenino, el presidente Infantino respondió: "Somos muy optimistas. Hemos visto cifras increíbles en la última edición de la Copa Mundial Femenina de la FIFA: casi dos millones de espectadores en los estadios de Australia y Nueva Zelanda, y una audiencia mundial de dos mil millones de personas. La próxima, que se celebrará en Brasil en 2027, será un éxito inconmensurable. Las peticiones de las cadenas de retransmisión, patrocinadores, etc., están alcanzando cuotas sin precedentes", afirmó.