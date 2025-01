Los contratos de representación firmados antes del 16 de diciembre de 2022 no se verán afectados en absoluto, tanto si se realizan transacciones después del 16 de diciembre de 2022 como si se realizan exclusivamente con posterioridad al 1 de octubre de 2023. Sin embargo, estos contratos no podrán prorrogarse. En la práctica, esto significa que el Reglamento sobre Agentes de Fútbol no se aplica a dichos contratos (por ejemplo, en lo relativo al importe de la comisión, la duración, etc.).