Lanzamiento de Football for Schools en Uganda bajo el lema de pasión y transmisión

La educación es de vital importancia para el desarrollo de cualquier nación, especialmente cuando el país en cuestión tiene una de las poblaciones más jóvenes del mundo. Con esta idea en mente, Football for Schools se desplazó a Uganda del 23 al 25 de junio. El hecho de que nada menos que el 56% de la población ugandesa tenga menos de 17 años -una estadística que supera Níger- plantea un enorme desafío para este integrador programa, que pretende hacer el fútbol más accesible para los jóvenes incorporando actividades futbolísticas al sistema educativo. Sin embargo, este tipo de iniciativas no son inusuales para F4S. La gran mayoría de las federaciones miembro de la FIFA ya conocen un proyecto que no necesita presentación. Este año, incluso se han añadido algunos elementos a su arco al incluir en su ámbito de actuación la salvaguardia, la protección de la infancia y la lucha contra la discriminación. Estos temas se abordaron en profundidad en el seminario de refuerzo de aptitudes Football for Schools, celebrado en el Centro de Formación de Njeru los días 23 y 24 de junio, que reunió a 50 profesores y profesoras de educación física de toda Uganda. Entre ellos se encontraba Maurine Makunga.