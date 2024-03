Football for Schools innova en Vietnam

El programa Football for Schools se lanzó en Vietnam entre el 20 y el 22 de marzo

Desde su lanzamiento en 2019, Football for Schools está ya presente en las escuelas de más de la mitad de las federaciones miembro de la FIFA y en las vidas de más de 40 millones de escolares. Del 20 al 22 de marzo correspondió a Vietnam el turno de familiarizarse con este programa, en el que fútbol y educación se dan la mano para animar a los más pequeños a adquirir habilidades para la vida a través de divertidas sesiones de entrenamiento. Un bautismo que fue todo un éxito.

Todas las ceremonias de lanzamiento son una fiesta, y esta no fue menos: 74 educadores de 16 provincias y 250 estudiantes, chicos y chicas, tomaron parte en el festival este 22 de marzo en la Escuela Experimental de Ciencias de la Educación de Hanói, en presencia del Ministerio de Educación y Formación, el director de la escuela Thuc Nghiem, en un ambiente de lo más jovial. Aunque también hubo espacio para la seriedad y el estudio. Educación, salud y, cómo no, fútbol fueron las principales materias abordadas en profundidad por los instructores de Football for Schools. Un módulo esencial, ofrecido por primera vez en Vietnam, acaba de añadirse al programa: Protección y salvaguardia de la infancia.