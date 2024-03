Football for Schools ya está activo en la mitad de las federaciones miembro tras su lanzamiento en Sierra Leona

El programa Football for Schools (F4S) se puso en marcha en Sierra Leona del 5 al 7 de febrero

Aprovechando el impulso de un intenso y fructífero 2023 -otras 71 federaciones miembro de la FIFA introdujeron el programa-, el programa Football for Schools de la FIFA y su equipo se han puesto de nuevo en camino para encontrarse con escolares deseosos de aprender a través del fútbol.

Con la FIFA compuesta por 211 federaciones miembro en todo el mundo, F4S se encuentra ahora a mitad de camino en su ambiciosa misión de hacer el fútbol más accesible para los jóvenes mediante la integración de actividades relacionadas con el fútbol en el sistema educativo. Este hito se ha alcanzado en África, donde Football for Schools es proporcionalmente el más representado, con un 70% de las federaciones miembro del continente ya habiendo implantado el programa.

FIFA Football for Schools en Sierra Leona

"Football for Schools es un programa único en el sentido de que enseñamos fútbol y, al mismo tiempo, enseñamos a los niños habilidades para la vida", explica Antonio Buenano Sánchez, director de Football for Schools de la FIFA, que impartió las sesiones junto a su colega Melvin Mendy. "Les damos las claves del trabajo en equipo, el respeto, la comunicación y el liderazgo, para que progresen no sólo en el terreno de juego, sino también fuera de él", prosigue.