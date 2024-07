2023: un gran año para Football for Schools

Football for Schools ha llegado a más de 31 millones de niños

En 2022 , 32 federaciones miembro de la FIFA se adhirieron a Football for Schools, un programa destinado a aumentar la accesibilidad del fútbol para los jóvenes, que busca integrar actividades relacionadas con el deporte rey en el sistema educativo. Un año más tarde, la iniciativa cuenta ya con 103 federaciones participantes, una cifra que expresa por sí sola la importancia que ha adquirido al cabo de un año.

"2023 ha sido un año lleno de éxitos, aunque algo agotador para el equipo de Football for Schools. No obstante, hemos alcanzado plenamente nuestros objetivos en lo que respecta la felicidad de los niños y padres, tanto en las escuelas como en el seno de las comunidades, que se han beneficiado del programa", resume Fatimata Sidibe, directora de Football for Schools.