De hijos, pajaritos y monstruos

"Ya veremos cómo jugamos cuando tengamos nuestro primer partido. Antes he de conocer bien a los jugadores, hablar con ellos y darles un puntapié en el culo. Necesitamos algo de tiempo". Pep Guardiola, en su presentación como técnico del Manchester City.

"Si yo fuera el entrenador o me pidieran consejo, yo soy partidario de que si Del Bosque tenía las cosas claras tenía que haber hablado con Iker y le debía comentar si quería estar para sumar y ser importante, porque a fin de cuentas es el capitán, o prefería dejar paso a un joven con más ilusión, porque él no iba a tener oportunidades". Carles Puyol se pronuncia sobre el conflicto entre Vicente del Bosque e Iker Casillas a cuenta de la suplencia del arquero durante la Eurocopa.

"Los argentinos ya son hijos nuestros". El delantero chileno Eduardo Vargas, sobre la paternidad de sus selección sobre Argentina tras derrotarla por segunda Copa América consecutiva en la final.

"Fallé el penalti más importante de mi vida, nunca lo olvidaré y pido perdón. Yo siempre los lanzo así". El italiano Simone Zaza, sobre su penal errado ante Alemania en cuartos de final de la Eurocopa y su peculiar forma de tirarlos.

"Mi llegada al club es difícil de describir. No me gusta que la gente diga que es el trabajo soñado. Ésta es la realidad, soy el entrenador del Manchester United. Es un trabajo que todos quieren y no muchos han tenido la oportunidad de hacer. Yo lo tengo. Conozco mis responsabilidades, la expectación y el legado de este club. Sé lo que los aficionados esperan de mi. Este reto no me pone nervioso". José Mourinho, en su presentación como nuevo técnico de los Red Devils.

"Siempre un entrenador piensa en la selección argentina, y en mi caso está en mi ADN. Cualquier director técnico del mundo quisiera dirigirla". El argentino Edgardo Bauza, entrenador del Sao Paulo, al ser consultado sobre la posibilidad de convertirse en el nuevo seleccionador de la Albiceleste. "Si me enojan, a la larga vuelvo a agarrar yo. Sé la forma en la cuál debe jugarse una Copa América, las eliminatorias y los Mundiales. No sé por qué no me llaman. Se presenta cada pajarito, qué moral que tienen". Carlos Bilardo, ex seleccionador argentino, se postula para retomar el cargo tras la renuncia de Gerardo Martino, en Radio Rivadavia.

"Que un tipo así, que ya era un monstruo, te diga que te iba a ver todas las tardes y que hacías esto y decías aquello… Fue muy movilizante para mí Su señora decía que a veces dormía con la camiseta en su propia casa". Enzo Francescoli habla con FIFA.com de lo que supone que Zinedine Zidane, al que regaló una camiseta de River Plate, le haya tenido siempre como ídolo.

"La llave no está definida, el fútbol nos ha dado muchas lecciones. Hasta que no estemos en la final no somos candidatos". Reinaldo Rueda, técnico de Atlético Nacional de Colombia, tras vencer como visitante a Sao Paulo 2-0 en la semifinal de ida por la Copa Libertadores.

"El penalti fue difícil comparado con el que fallé en Liga de Campeones. Afortunadamente ha salido mejor".

Antoine Griezmann tras anotar dos goles, el primer de penal, en la semifinal de la Euro contra Alemania.