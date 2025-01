¿En qué consiste?

¿Cómo funciona?

Tarjetas rojas directas (no segundas amarillas o amonestaciones)

El equipo de VAR observa constantemente el partido para detectar posibles errores manifiestos relacionados con estas cuatro situaciones. El equipo se pone en contacto con el árbitro únicamente en caso de que se produzcan errores claros o se pasen por alto incidentes graves. Ubicación El equipo de VAR ayudará al árbitro desde una sala de vídeo (VOR) centralizada situada en Doha (Catar). Dicha sala recibirá la señal que capten todas las cámaras de la cadena anfitriona en los ocho estadios, mediante una red de fibra óptica. El árbitro encargado de dirigir el partido en cada estadio se comunicará con el equipo de VAR mediante un sofisticado sistema de radio sobre fibra. Disposición de las cámaras El equipo de VAR tendrá acceso a 42 cámaras de retransmisión, de las cuales ocho permiten la grabación superlenta y cuatro, la ultralenta. Las repeticiones a cámara lenta se utilizan principalmente para comprobar lo ocurrido, por ejemplo, para determinar el punto de contacto de una infracción física o el lugar en que se produce una infracción. Las repeticiones a velocidad normal se utilizan para valoraciones subjetivas, por ejemplo, para determinar la intensidad de una infracción o si un contacto del balón con la mano es o no sancionable. Además de las cámaras de retransmisión, el equipo de VAR tiene acceso a la señal de las cámaras que utiliza la tecnología semiautomatizada para la detección del fuera de juego. El equipo de VAR tiene acceso a la señal de todas las cámaras de la cadena anfitriona de la FIFA. Como en el pasado, no dispondrá de la señal de las cámaras (unilaterales) instaladas por los titulares de derechos audiovisuales. Normalmente, estas cámaras se centran en el equipo al que representan dichos titulares y no son parte del plan de retransmisión de la cadena anfitriona oficial.