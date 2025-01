¿En qué consiste?

Los datos forman ya parte integral del entorno futbolístico. Los equipos, los medios de comunicación, las cadenas de televisión y los organizadores de competiciones necesitan tener acceso a información sobre los torneos, en forma de datos de eventos y de posición. Por desgracia, cuando se obtienen de fuentes poco fiables, estos datos suelen ser de mala calidad e incoherentes, además de no cumplir el RGPD. El ecosistema de datos futbolísticos de la FIFA es una compleja red de fuentes de datos, sistemas de tratamiento y capas de distribución, que ofrecen datos coherentes y de calidad a todos los grupos de interés pertinentes. Para ello se basa en el Lenguaje del fútbol de la FIFA, el proyecto por el que se rige el organismo con vistas a analizar el fútbol. En dicho proyecto se desglosan hasta el más mínimo detalle todos y cada uno de los aspectos de los partidos y se proporcionan definiciones operativas y multitud de ejemplos en vídeo para precisar claramente cada movimiento y jugada.

¿Cómo funciona?

Recopilación de datos de eventos (en vivo) El proceso de recopilación de datos de eventos incluye los datos de cada acción registrada sobre el terreno de juego durante el partido, como pases, disparos, sustituciones, decisiones del equipo arbitral, etc. Este proceso de recogida en vivo tiene por objeto garantizar el mayor grado posible de calidad y riqueza de los datos, en unos pocos segundos tras producirse la acción sobre el campo. Para ello, dicho proceso se divide en varios pasos operativos, en los que se generan diferentes capas de datos. Una serie de analistas expertos presentes en el estadio, denominados «hablantes», se centran en exclusiva en lo que sucede sobre el terreno de juego y trasladan dicha información al «escritor», que la introduce en el sistema. El hablante transcribe las acciones que se registran en el campo mediante un lenguaje sencillo y fluido, de tal modo que el escritor pueda introducir fácilmente toda esta información en el sistema, y los datos puedan entregarse en directo a sus destinatarios. Además del hablante y el escritor, se utilizan hasta dos observadores para verificar los datos recogidos y recopilar una segunda capa con información adicional. Aunque el hablante es quien recoge directamente la información más importante y pertinente para lo que sucede en un momento dado, los dos observadores aportan más valor a dichos eventos durante el nivel superior de recogida de datos. Recopilación de datos de posición A fin de recopilar datos de posición (coordenadas X e Y) de todos los jugadores, los árbitros y el balón, se instalará un vanguardista sistema óptico de seguimiento en los ocho estadios. Este sistema es capaz de captar la posición de los jugadores varias veces por segundo, con una precisión de centímetros. Estos datos no solo reflejan dicha posición, sino que también permiten calcular la velocidad, la distancia y la dirección del juego. Estas métricas facultan a los analistas deportivos para ofrecer información más exhaustiva y optimizar el rendimiento físico y táctico. Plataforma de datos futbolísticos La FIFA proporciona una plataforma específica de análisis de datos y vídeos a todos los grupos de interés pertinentes, en particular, a las selecciones, los entrenadores y los jugadores participantes en la Copa Mundial, así como a los medios presentes en el torneo. La principal finalidad de esta plataforma es mostrar datos sencillos y exhaustivos de varias fuentes a nuestros grupos de interés participantes, de modo que se convierta en la única fuente de datos de rendimiento de la FIFA.