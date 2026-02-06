Las federaciones miembro de la FIFA, en foco en enero

Río de Janeiro es testigo del lanzamiento de la poderosa marca de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027™

La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) lleva a cabo un torneo femenino sub-15 de la mano del Programa de desarrollo de ligas de la FIFA

El Programa de desarrollo del talento sigue avanzando en El Salvador y Football for Schools llega a Puerto Rico

Con un total de 211 federaciones miembro, la FIFA brinda apoyo financiero y logístico a través de una variedad de programas diseñados para promover el desarrollo del fútbol a nivel mundial. Este apoyo es esencial para la realización de proyectos e iniciativas que buscan mejorar el deporte en todos los rincones del planeta.

A continuación, repasamos algunos de los trabajos más notables que se han llevado a cabo en las últimas semanas. Estas actividades, enfocadas en hacer crecer y fortalecer el juego, muestran el compromiso y la dedicación de las federaciones miembro para impulsar el fútbol, convirtiéndolo en algo verdaderamente global.

Lanzamiento de una marca poderosa

Copacabana, en Río de Janeiro, vio como la FIFA presentaba oficialmente la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027™ y reveló el emblema, lema e identidad sonora del torneo.

Una atractiva celebración, con la cultura como protagonista, y que aunó fútbol, música, arte y sabor brasileño en uno de los lugares más emblemáticos del planeta puso oficialmente en marcha el viaje hacia la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027™. En el evento se desveló la marca oficial del torneo: el emblema, el lema GO EPIC™, y una característica identidad sonora inspirada en la vibrante música brasileña para unir a los aficionados en todas las plataformas y puntos de contacto.

Desarrollo del fútbol femenino en Paraguay

La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), junto al Programa de desarrollo de fútbol femenino de la FIFA, llevaron a cabo la organización del Torneo Promocional sub-15 femenino en el país sudamericano.

Tras varios días de encuentros y diferentes charlas, las finales se disputaron en el Mini-CARDIF, escenario que albergó una competición que reunió a los 12 clubes militantes en la Primera División del fútbol paraguayo. Se brindó a las jugadoras una plataforma de competencia y aprendizaje bajo un formato promocional, alineado a los programas de desarrollo impulsados por la APF y la FIFA, esta última a través de su programa de Desarrollo de Ligas. El Recoleta FC quedó campeón del torneo tras vencer por 1-0 al Olimpia en a final del certamen.

Los jóvenes siguen progresando en El Salvador

La Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), en coordinación con la FIFA, continúa fortaleciendo el desarrollo del fútbol en El Salvador gracias al Programa de desarrollo del talento (TDS por sus siglas en inglés), una iniciativa estratégica orientada a la detección, identificación y formación integral de talentos desde edades tempranas.

El programa TDS FIFA-FESFUT, que se ejecuta a nivel nacional en El Salvador, tiene como objetivo potenciar el crecimiento de niños y niñas, nutrir las selecciones nacionales y contribuir al fortalecimiento del fútbol formativo y profesional del país. En ese contexto, un equipo del TDS de El Salvador disputó un amistoso internacional ante un combinado de la Academia Antioquia, de Costa Rica, en las instalaciones de la FESFUT, marcando el inicio del segundo año del programa en 2026.

Éxito de Football for Schools en Puerto Rico

La Federación Puertorriqueña de Fútbol (FPF) clausuró de manera oficial la séptima implementación del programa FIFA Football for Schools, una iniciativa que continúa consolidándose como un pilar fundamental en el desarrollo, capacitación y fortalecimiento del fútbol base en la Isla.

Reafirmando su compromiso con los programa de la FIFA y con el crecimiento del fútbol en el país desde la base, la Federación Puertorriqueña de Fútbol sigue apostando por la educación, la continua capacitación y la sostenibilidad como ejes estratégicos de su gestión.

Poniendo a punto una sede de la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026™

Cuando quedan apenas unos meses para que el balón eche a rodar en una histórica Copa Mundial de la FIFA 2026™, que por primera vez se celebrará en tres países: Canadá, Estados Unidos y México, y en la que una de sus sedes se va poniendo a punto para recibir partidos.

El Estadio Ciudad de México ha comenzado el proceso de instalación de las butacas, materia prima 100 % realizada en México, las cuales le darán un toque muy especial y colorido a una de las sedes del torneo, que comienza el 11 de junio y finalizará el 19 de julio de 2026.

Anfitriones de la FIFA Series™

Este mes de enero se confirmaron las 48 selecciones de las seis confederaciones que competirán en la próxima edición de la FIFA Series™, lo que representa casi una cuarta parte de la comunidad global del fútbol. Puerto Rico será una de las ocho anfitrionas de los torneos masculinos.

Además, habrá también participación sudamericana, ya que Venezuela disputará un grupo, en el que Uzbekistán será el anfitrión, junto a Gabón y Trinidad y Tobago, y Chile viajará a Nueva Zelanda para enfrentarse a la selección anfitriona, Cabo Verde y Finlandia. Por su parte, la anfitriona de la próxima Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027™, Brasil, albergará un grupo de la edición femenina en el que se medirán a Canadá, la República de Corea y Zambia.

Desarrollo del arbitraje:

Curso en Nicaragua

A comienzos del mes de enero dio inicio en la Escuela de Talentos de la Federación Nicaragüense de Fútbol (FENIFUT) el curso FIFA-RAP de arbitraje para la proyección de árbitros nacionales de primera división.

El curso, que se realiza anualmente previo a la reanudación de las distintas competiciones oficiales en el país, fue impartido por el costarricense Jeffrey Solis, Instructor técnico de la FIFA; el guatemalteco Erick Samayoa, Instructor físico de la FIFA; y el panameño John Pitti, oficial de desarrollo de la FIFA.

Reconocimiento en Puerto Rico

La Federación Puertorriqueña de Fútbol (FPF) a través de su Comisión y el Departamento de Arbitraje, dio a conocer el nombre de los árbitros más destacados de la temporada 2025. Gracias a una gestión activa ante organismos como CONCACAF y FIFA, la FPF ha logrado ampliar las oportunidades de desarrollo para los árbitros puertorriqueños.

Insignias FIFA en Paraguay

La APF confirmó los árbitros con insignia FIFA para el 2026 una vez que la Comisión de Árbitros de la FIFA divulgara la lista de los jueces que la portarán en los torneos tanto a nivel local como internacional. Estos jueces cumplieron los criterios técnicos y físicos para portar dicha insignia durante todo este año. En el caso de Paraguay, fueron habilitados un total de 42, entre árbitros, asistentes, árbitros VAR y jueces para competiciones de Futsal y Beach Soccer de la FIFA.

La ceremonia tuvo lugar en la casa del fútbol paraguayo y contó con la presencia de su presidente, Robert Harrison. La APF reconoció la trayectoria y preparación de sus árbitros que representarán al país en torneos internacionales con la entrega de las citadas insignias.

Seminario con presencia mexicana

Con el fin de fortalecer la preparación de los árbitros de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, la FIFA convocó a los árbitros mexicanos César Arturo Ramos Palazuelos y Katia Itzel García Mendoza al seminario para árbitros de élite, que se celebró en Brasil del 12 al 18 de enero.

Reconocimiento en El Salvador

La Comisión de Árbitros y la Dirección de Arbitraje de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) entregó las escarapelas FIFA 2026, distinción que acredita a los oficiales salvadoreños para dirigir encuentros internacionales y representar al país en competiciones oficiales a nivel mundial.

Árbitros internacionales de Guatemala

La Federación de Fútbol de Guatemala (Fedefut) reconoció con la entrega del gafete FIFA al grupo de Árbitros Internacionales FIFA 2026.

Recepción a unos históricos campeones

A finales de 2025, Portugal hizo historia logrando su primer título de campeón de una Copa Mundial Sub-17 de la FIFA™. Una nueva era del torneo, después de que Catar albergara una competición que ya cuenta con 48 selecciones participantes y con una frecuencia anual, lo que aumentan las oportunidades de competición en todo el mundo.