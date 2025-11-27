"La Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2025 marca el comienzo de una nueva era", afirma Gianni Infantino

Portugal conquista su primer título de la competición

La ampliación del formato a 48 equipos y la frecuencia anual del torneo aumentan las oportunidades de competición en todo el mundo

"El fútbol ha ganado", asegura el presidente de la FIFA

Gianni Infantino ha calificado la edición inaugural de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA™ de 48 selecciones como un éxito rotundo que ha marcado el comienzo de un periodo transformador para el fútbol juvenil de todo el planeta.

Portugal se alzó con el trofeo por primera vez en su historia tras imponerse 1-0 a Austria en la final disputada en el Estadio Internacional Jalifa de Doha (Catar). Italia, por su parte, se aupó al tercer puesto del podio tras derrotar a Brasil en la tanda de penaltis en un encuentro sin goles.

"La primera Copa Mundial Sub-17 de la FIFA con 48 selecciones participantes y 104 partidos ha sido una competición espectacular —afirmó el presidente Infantino—. ¡Parabéns Portugal! Enhorabuena a los campeones del mundo sub-17 por su triunfo sobre Austria en la final.

"Hemos disfrutado de un aforo completo en el Estadio Internacional Jalifa. 40.000 espectadores han acudido a presenciar la final de una competición extraordinaria. Mi más sincera enhorabuena a Austria por coronarse subcampeona, a Italia por el tercer puesto y a Brasil por haber alcanzado las semifinales.

"Ha sido una competición magnífica y Catar ha hecho gala de una gran hospitalidad, como siempre. El fútbol ha ganado".

La primera competición de 48 selecciones organizada por la FIFA marca el comienzo de una era más inclusiva para la competición juvenil que se disputará con carácter anual. La ampliación del formato vino motivada por el deseo de animar a las federaciones miembro a priorizar los sistemas de desarrollo juvenil y la formación, e invertir en ellos.

Asimismo, la FIFA buscaba que cada generación de jugadores con talento tuviera la oportunidad de brillar en el ámbito mundial. Según varias investigaciones, las experiencias vividas en competiciones internacionales a los 17 años son fundamentales para el desarrollo de los futbolistas.

Al organizar esta competición una vez al año, la FIFA ofrece una oportunidad de competición a los jugadores que, a los 16 o 17 años, cuentan con los recursos esenciales necesarios para progresar en sus carreras.

Gracias a este formato, aproximadamente el 25 % de las selecciones de todo el planeta participan en la competición y las seis confederaciones están representadas.

En la cita internacional, celebrada en Catar, cinco equipos (El Salvador, Fiyi, la República de Irlanda, Uganda y Zambia) hicieron su debut. Es más, la competición ofrece una experiencia valiosa a las naciones emergentes y permite que países como Nueva Caledonia y Fiyi se enfrenten a otros que disponen de una larga tradición futbolística

El área operativa reducida de Catar, en la que se utilizaron instalaciones de última generación como el Aspire Zone, transformaron la cita en un festival del fútbol. Las selecciones se hospedarán juntas por lo que, en ocasiones, incluso once equipos de cuatro confederaciones o diez equipos de las seis confederaciones compartieron alojamiento. Esta distribución intencional permitió fomentar el intercambio cultural y la amistad entre jugadores.

Asimismo, la afición disfrutó de un ambiente familiar con actividades culturales y abonos a precio asequible que daban acceso a varios partidos en un mismo día.

En general, la edición ampliada de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA™ ha cumplido sus objetivos de aumentar el desarrollo juvenil, incrementar la participación mundial y ofrecer una experiencia inolvidable a la próxima generación de estrellas del fútbol.