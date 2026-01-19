La FIFA anuncia las selecciones que participarán en la edición ampliada de la FIFA Series 2026™

Un total de 48 selecciones de las seis confederaciones competirán en el torneo, lo que representa casi una cuarta parte de la comunidad global del fútbol

Once federaciones miembro de la FIFA serán sede de los doce grupos que integran las categorías masculina y femenina

Todos los encuentros se retransmitirán a escala global, de manera que los aficionados podrán seguirlos con facilidad y las selecciones obtendrán mayor visibilidad

La FIFA ha confirmado la lista completa de anfitriones y la composición de los grupos de la FIFA Series 2026™, un avance importante en el desarrollo y la ampliación de esta iniciativa dirigida a selecciones de fútbol masculino y femenino.

Tras el anuncio del formato ampliado en noviembre de 2025, la FIFA Series 2026™ contará con 48 selecciones repartidas en doce grupos de cuatro equipos, que competirán durante el periodo internacional de marzo y abril. Las 48 selecciones participantes —casi un 25 % de las 211 federaciones miembro de la FIFA— reflejan la amplitud de la comunidad global del fútbol.

Entre los once anfitriones, Ruanda acogerá a dos grupos, lo que da como resultado un total de doce. La FIFA Series™ incluirá nueve grupos masculinos y tres femeninos, de las seis confederaciones, lo que refleja su carácter realmente mundial.

Australia, Azerbaiyán, Indonesia, Kazajistán, Nueva Zelanda, Puerto Rico, Ruanda y Uzbekistán acogerán los grupos masculinos, mientras que Brasil, Costa de Marfil y Tailandia acogerán a los femeninos.

Todos los enfrentamientos de la FIFA Series 2026™ se retransmitirán a escala global a fin de ofrecer máxima visibilidad a las selecciones participantes y acercar la competición a aficionados de todos los continentes.

La FIFA Series 2026™ enfrenta a selecciones con perfiles competitivos muy diversos, acorde con su enfoque orientado al desarrollo. En la categoría masculina, los equipos representan todo el rango de la Clasificación Mundial Masculina FIFA/Coca-Cola, desde combinados consolidados como Australia (puesto 26) hasta países futbolísticos emergentes como las Islas Vírgenes Estadounidenses (puesto 207). En la categoría femenina, participarán selecciones desde las mejor posicionadas, como Brasil (puesto 7), hasta equipos más modestos como las Islas Turcas y Caicos (puesto 194). Esta diversidad refleja el compromiso de la FIFA de ofrecer encuentros internacionales significativos para las selecciones de las federaciones miembro, independientemente de su nivel de desarrollo.

Cinco selecciones masculinas —Australia, Cabo Verde, Curasao, Nueva Zelanda y Uzbekistán— también están clasificadas para la Copa Mundial de la FIFA 2026™, lo que subraya la relevancia competitiva de la FIFA Series™, además de su enfoque de desarrollo.

La FIFA Series™ contribuye igualmente al desarrollo integral del fútbol fuera del terreno de juego. Las federaciones miembro que participan o acogen encuentros adquieren experiencia práctica en la gestión de actos y competiciones, planificación operativa y formación de árbitros, replicando las exigencias de los principales torneos internacionales y fortaleciendo su capacidad operativa.

La FIFA Series 2026™ se mantiene firme con los Objetivos estratégicos de la FIFA para el fútbol mundial: 2023-2027, al ofrecer a las selecciones oportunidades de competir entre confederaciones sin añadir partidos al calendario internacional, a la vez que fomenta el progreso técnico, el desarrollo organizativo y el intercambio global.

Grupos masculinos

Australia (AFC)

Australia (anfitrión)

Camerún

RP China

Curasao

Azerbaiyán (UEFA)

Azerbaiyán (anfitrión)

Omán

Sierra Leona

Santa Lucía

Indonesia (AFC)

Bulgaria

Indonesia (anfitrión)

Islas Salomón

San Cristóbal y Nieves

Kazajistán (UEFA)

Comoras

Kazajistán (anfitrión)

Kuwait

Namibia

Nueva Zelanda (OFC)

Cabo Verde

Chile

Finlandia

Nueva Zelanda (anfitrión)

Puerto Rico (Concacaf)

Guam

Islas Vírgenes Estadounidenses

Puerto Rico (anfitrión)

Samoa Estadounidense

Ruanda (CAF): grupo A

Estonia

Granada

Kenia

Ruanda (anfitrión)

Ruanda (CAF): grupo B

Aruba

Liechtenstein

Macao

Tanzania

Uzbekistán (AFC)

Gabón

Trinidad y Tobago

Uzbekistán (anfitrión)

Venezuela

Grupos femeninos

Brasil (CONMEBOL)

Brasil (anfitrión)

Canadá

República de Corea

Zambia

Costa de Marfil (CAF)

Costa de Marfil (anfitrión)

Mauritania

Pakistán

Turcas y Caicos

Tailandia (AFC)

Nepal

RD del Congo

Selección de la OFC

Tailandia (anfitrión)