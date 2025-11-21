La FIFA confirma la organización de la FIFA Series 2026™, un torneo ampliado que incluirá encuentros de fútbol femenino y masculino

La segunda edición, que enfrentará a selecciones de diferentes confederaciones, se cimienta en los buenos resultados de la edición inaugural de 2024

Esta competición de la FIFA incrementará la participación e incorporará a selecciones de fútbol femenino

La iniciativa refuerza los Objetivos estratégicos de la FIFA para el fútbol mundial: 2023-2027, al fomentar las oportunidades de disputar encuentros internacionales competitivos

La FIFA ha confirmado que la FIFA Series 2026™ se celebrará en el periodo internacional de marzo y abril del año que viene. La competición ofrecerá a varias selecciones la oportunidad de enfrentarse a combinados de otros continentes.

A raíz de los buenos resultados cosechados en marzo de 2024, este año la iniciativa se llevará a cabo en su totalidad, pues contará con la participación de más federaciones miembro, más anfitrionas y, por primera vez, incluirá a selecciones de fútbol femenino. El formato ampliado busca incrementar el número de encuentros internacionales competitivos y contribuye directamente al desarrollo del fútbol mundial.

La competición se ajusta a los Objetivos estratégicos de la FIFA para el fútbol mundial: 2023-2027, que pretenden ofrecer más oportunidades a fin de lograr un mayor equilibrio competitivo y desarrollo técnico, así como fomentar el contacto entre confederaciones. Gracias al formato de la competición, selecciones que normalmente no se enfrentarían a rivales de otros continentes tendrán la ocasión de hacerlo.

"La FIFA Series busca ofrecer nuevas oportunidades a futbolistas, entrenadores y aficionados, y fomentar la universalidad y diversidad del fútbol a través de partidos competitivos —ha afirmado el presidente de la FIFA, Gianni Infantino—. La edición de 2026 beneficiará todavía más tanto a las selecciones de fútbol femenino como de masculino. La competición tiene el objetivo de fortalecer el deporte rey al enfrentar a países de todo el mundo y permitir que las comunidades locales brillen en el ámbito mundial".

La FIFA ya puede confirmar la estructura general del torneo, en el que cada vez desean participar más federaciones miembro, y la cantidad de anfitriones confirmados, que sigue en aumento.

En la FIFA Series™ de fútbol masculino, se disputarán varios partidos competitivos en Australia, Azerbaiyán, Indonesia, Kazajistán, Mauricio, Puerto Rico, Ruanda y Uzbekistán. Es posible que en los próximos meses otras federaciones miembro (FM) con las que se están manteniendo consultas se incorporen a la lista de anfitrionas.

En la FIFA Series™ de fútbol femenino, los primeros encuentros se disputarán en Brasil, Costa de Marfil y Tailandia. A principios de 2026 se ofrecerá más información al respecto.

La competición enfrentará a selecciones de distintas confederaciones en un formato amistoso, que buscará ofrecer una experiencia competitiva y valiosa sin añadir partidos al calendario internacional.

La cita aportará beneficios que van más allá de los terrenos de juego:

Desarrollo de las habilidades técnicas gracias a la exposición a nuevos estilos de juegos e identidades tácticas.

Oportunidades comerciales mediante un incremento de la visibilidad para los países futbolísticos emergentes y mercados con gran potencial en nuevas ubicaciones.

Intercambio cultural gracias al fomento de las relaciones internacionales sustentadas en un interés común: el fútbol.