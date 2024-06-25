Las mejores selecciones del mundo en acción
Sigue los torneos
Sigue los torneos
¡Transmisiones en vivo, mejores momentos, exclusivas y más!
FIFA.com
Promoción del fútbol
Promoción del fútbol
Para las federaciones miembro
Para ligas y clubes
Para los jugadores
Para los entrenadores
Iniciativas para el desarrollo del fútbol femenino
Iniciativas de educación y sensibilización
Guías y bases de datos
Reportes
Programa Forward de la FIFA
Programa de la FIFA de profesionalización de ligas y clubes
Sistema de licencias de clubes
FIFA Connect
Football for Schools
FIFA Players Executive Programme
Conferencia de Fútbol Profesional de la FIFA
Football for Schools
FIFA Players Executive Programme
Diploma de la FIFA en Gestión de Clubes
Conferencia de Fútbol Profesional de la FIFA
Football for Schools
Preguntas frecuentes
Aprender a través del fútbol
Todas las noticias, historias y más
Preguntas frecuentes
Aprender a través del fútbol
Todas las noticias, historias y más
Preguntas frecuentes
Aprender a través del fútbol
Todas las noticias, historias y más
Football for Schools
^
Configuración de cookies