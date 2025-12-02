Aprender a través del fútbol

¿En qué consiste?

El diseño de la aplicación oficial del Programa Football for Schools de la FIFA ayudará a los profesores de todo el mundo a acercar el fútbol a los más pequeños por medio de diferentes juegos. La filosofía de este programa es «aprender del fútbol», y su aplicación ofrece 360 vídeos adaptados a las diferentes edades, con los que los niños lo pasarán en grande y mejorarán todas sus habilidades. Con esta aplicación, se fomenta el desarrollo integral del niño gracias a sus primeros contactos con el fútbol.

El Programa Football for Schools se basa en jugar, no en hacer ejercicios.

¿Cómo funciona?

Nuestra filosofía deportiva para los escolares es fomentar los juegos sencillos en todas las sesiones, Algunas de estas actividades lúdicas incluyen repeticiones para mejorar el desarrollo técnico-táctico; pero lo más importante es que los niños puedan interactuar entre sí y divertirse. Siempre hay que dejar espacio a la espontaneidad y la exploración.

¿A quién está dirigido?

NO ES NECESARIO POSEER EL TÍTULO DE ENTRENADOR para poder usar la aplicación. Pueden utilizarla los profesores de educación física o adultos que desempeñen funciones similares.

Al principio, los profesores copiarán las sesiones y los ejercicios, pero más adelante, a medida que se familiaricen con los juegos y sus formatos, podrán adaptarlos o crear nuevos.

La aplicación es una herramienta en línea con propuestas listas para su uso que podrá aprovechar el profesorado, con horas, días y semanas de actividades futbolísticas adecuadas para los diferentes grupos de edad que se pueden incorporar en las clases de educación física de los centros educativos.

Lo más destacado

360 vídeo diseñados para diferentes grupos de edad y desarrollo: de cuatro a siete, de ocho a once y de doce a catorce años.

40 sesiones de educación física, divididas en varios tipos de divertidos juegos: de calentamiento, de desarrollo de habilidades y un juego final con variantes del fútbol.

Los vídeos tienen una duración de 60-90 segundos; en todos ellos se especifica la organización de los jugadores y el material necesario (pelotas u otro tipo de material).

La aplicación incluye también ilustraciones para adaptar los ejercicios a las necesidades del centro educativo o de la clase, en función del tamaño de la cancha, el material disponible o el número de alumnos.

En todos los juegos, los niños se distribuyen de forma diferente y se fomenta la implicación, la inclusión y el compromiso; además, tendrán la oportunidad de aprender las técnicas básicas y de comprobar su progresión.

Los profesores podrán elegir entre sesiones/lecciones individuales o un programa de sesiones acorde con los contenidos futbolísticos del plan de estudios del centro educativo.

Cuatro áreas temáticas

Comprensión personal

Habilidades intrapersonales y cognitivas, como la confianza y el respeto por uno mismo, la conciencia propia, el autocontrol, la autosuficiencia, el pensamiento crítico, la toma de decisiones y una mentalidad de crecimiento.

Relaciones

Habilidades interpersonales, incluidas la asertividad, la empatía, la comunicación, el apoyo entre iguales y las habilidades sociales.

Cohabitación con el resto del mundo

Habilidades de civismo activo, como el respeto por lo diferente, la comprensión del desarrollo sostenible, los valores de igualdad y comunidad, y las dotes de liderazgo.

Salud y bienestar

(Comportamientos saludables), como la actividad física, el fomento de la salud mental, la toma de decisiones saludables, la evaluación de riesgos, la nutrición, la higiene y la seguridad personal.