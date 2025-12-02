Preguntas frecuentes

Las federaciones miembro (FM) desempeñan un papel crucial en este proyecto, ya que son el enlace principal con la FIFA. Deben respetar los procedimientos descritos y colaborar con las autoridades pertinentes para establecer un grupo de gestión nacional y solicitar la participación en el programa, tal y como se estipula en esta página. También pueden solicitar unirse al programa de forma directa, pero deben seguir colaborando igualmente con las autoridades locales.

La colaboración con las diferentes entidades gubernamentales (ministerios de Educación, Sanidad, Deporte, Juventud, etc.) es primordial para el éxito de esta iniciativa. Los representantes del Gobierno estarán involucrados en la formación del grupo de gestión nacional y en la solicitud y la gestión del programa.

Los distintos grupos de interés desempeñan igualmente un papel muy importante. Entre estos grupos, cabe destacar los diferentes actores de la sociedad civil, tales como las ONG, el sector privado (patrocinadores e iniciativas relativas a las responsabilidad social corporativa), las propias comunidades, el sector académico y, cómo no, el mundo del deporte en su sentido más amplio. Otros grupos de interés deberán ponerse en contacto con la federación y las autoridades de su región para participar en el programa.

Como se ha mencionado anteriormente, puede acceder a la aplicación del programa y comenzar a poner en práctica las diferentes actividades de F4S. La aplicación funciona en la mayoría de dispositivos móviles y se puede descargar en la App Store. Es gratuita y accesible para cualquier persona. Contiene información y directrices detalladas sobre la gestión y ejecución de las actividades del programa para niños y niñas de 4 a 7, 8 a 11 y 12 a 14 años, así como una serie de vídeos de fácil comprensión. Cada sesión va acompañada de una aptitud para la vida, de manera que el juego se combina con el aprendizaje. Para acceder a la aplicación, hay que estar conectado a internet, pero las sesiones se pueden descargar y usarse sin conexión. Además, no existe restricción alguna en el uso de la aplicación.