A continuación podrá encontrar preguntas frecuentes sobre el Programa Football for Schools de la FIFA. Consúltelas si tiene dudas sobre el programa.
Football for Schools (F4S) es un ambicioso programa de la FIFA, en colaboración con la UNESCO, que tiene como objetivo contribuir a la educación, al desarrollo y al empoderamiento de alrededor de 700 millones de niños. Pretende hacer que el fútbol sea más accesible para niños y niñas de todos los rincones del planeta al incorporar actividades futbolísticas en el sistema educativo, en colaboración con las autoridades y los grupos de interés competentes. El programa está diseñado para enseñar aptitudes para la vida y competencias específicas mediante el fútbol y contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS) y otras prioridades.
El Programa Football for Schools está alineado con el deporte, la educación y las políticas sanitarias globales, incluido el Plan de acción de Kazán, Educación 2030: Declaración de Incheon y Marco de Acción y el Plan de acción mundial sobre actividad física de la Organización Mundial de la Salud Además, las FM y sus Gobiernos pueden emplear el Programa Football for Schools con otras prioridades de desarrollo nacional.
Este programa incluye:
Una aplicación digital gratuita (Football for Schools) accesible a través de Google Play o la App Store.
Una plataforma virtual con contenido relevante para los grupos de interés.
La provisión de equipamiento —incluidos balones de adidas— que se distribuirá en los centros educativos.
Un pago único de 50 000 USD a la federación miembro para gestionar el programa.
El programa pretende conseguir cuatro resultados principales:
Empoderar a los alumnos (niños y niñas) mediante aptitudes para la vida y competencias valiosas.
Empoderar y capacitar a los educadores para que organicen actividades deportivas orientadas a diversas aptitudes para la vida.
Conseguir que los grupos de interés (centros educativos, federaciones miembro y autoridades públicas) tengan la capacidad de enseñar aptitudes para la vida a través del fútbol.
Reforzar la cooperación entre Gobiernos, federaciones miembro y centros educativos participantes a través de acuerdos, alianzas y la colaboración intersectorial.
El Programa Football for Schools se guía por un marco de gestión basado en resultados y por la teoría del cambio que presupone que el desarrollo de las habilidades cognitivas, intrapersonales e interpersonales de los alumnos, y la aportación de conocimientos y actitudes positivas, también les ayuda asimismo a desarrollar aptitudes o competencias para la vida. Si esto se lleva a cabo dentro de un ambiente inclusivo y respetuoso que fomente el aprendizaje individual y el desarrollo junto con una combinación de fútbol y aptitudes para la vida, el programa puede contribuir al cambio individual y comunitario y, posteriormente, a los ODS identificados.
El programa se implantará de forma gradual, empezando por consultas regionales con los grupos de interés nacionales. Los grupos de interés formarán un grupo de gestión nacional para gestionar el proyecto y presentar las solicitudes, que serán revisadas por la FIFA en colaboración con la UNESCO. El grupo de gestión nacional nombrará a las personas de contacto y a los coordinadores nacionales de formación, a los principales socios, las modalidades de cooperación, las prioridades geográficas, la selección de los centros educativos, la distribución de balones y otro equipamiento, la comunicación y divulgación y los procesos de presentación de informes, entre otros.
Se organizarán seminarios regionales para presentar el programa a las personas de contacto del país y para capacitar a los coordinadores nacionales de formación. Se usará un modelo de enseñanza en cascada en el que los coordinadores nacionales de formación instruirán a los formadores nacionales y estos, a su vez, formarán a los educadores seleccionados. El programa se implantará en los centros educativos seleccionadas mediante el uso de la aplicación para móviles de Football for Schools y estará sujeto a una continua supervisión y evaluación.
El grupo de gestión nacional es responsable de la gobernanza y la gestión del programa en su territorio. Esto incluye la adaptación, la implantación, el seguimiento y la evaluación del programa. Idealmente, el grupo de gestión nacional se debe constituir tan pronto como sea posible y antes de presentar una solicitud oficial para unirse al programa. Antes de poner en marcha el programa, es fundamental que el grupo de gestión nacional alcance un acuerdo oficial que incluya los procesos de distintos niveles de formación, la selección de centros educativos y el establecimiento de los objetivos generales del programa, la implementación, el seguimiento y la evaluación, así como el apoyo administrativo.
El grupo de gestión nacional deberá contar con representantes de las federaciones miembro (FM) de la FIFA y de las autoridades públicas o ministeriales correspondientes (en muchos casos, lo habitual es que sea el Ministerio de Educación). Asimismo, se designarán personas de contacto del programa en cada país (preferiblemente, al menos una de una FM y otra de un ministerio pertinente), las cuales asistirán a un seminario regional. Una de las personas de contacto deberá comprometerse a asumir el papel de coordinador nacional de formación, con el objetivo de supervisar la puesta en marcha de la formación nacional y local de formadores en su territorio. Otros puntos de contacto pueden tener responsabilidades compartidas relativas a la gobernanza y la administración del programa e incluir a otros grupos de interés.
El programa y sus grupos de interés se adherirán a los reglamentos y directrices mundiales, regional y nacional relativos a la COVID-19. Se crearán planes para organizar consultas, seminarios y formaciones en línea, y es posible que se posponga la impartición presencial del programa hasta que las autoridades lo aprueben y consideren que es seguro.
¡Ya está usando la plataforma del programa! Es una plataforma en línea que proporciona contenidos de acceso público y gratuito a todas aquellas personas que implementan, gestionan y apoyan el programa.
La plataforma ofrece contenidos para ayudar a los educadores a impartir el programa. También proporciona información para grupos de interés, como padres y madres, alumnos, centros educativos, federaciones y Gobiernos, entre otros. La plataforma también proporciona información general sobre el programa, incluida información sobre los planes y las políticas del fútbol, con base en el movimiento Football for Good y el desarrollo de la juventud.
Se trata de una aplicación digital accesible desde la mayoría de dispositivos móviles que se puede descargar de forma gratuita desde Google Play o la App Store.
Contiene información y directrices detalladas sobre la gestión y ejecución de las actividades del programa para niños y niñas de cuatro a siete, ocho a once y doce a catorce años. Esto incluye una serie de vídeos e instrucciones de fácil comprensión que combinan fútbol y aptitudes para la vida. Para acceder a la aplicación, hay que estar conectado a internet, pero las sesiones se pueden descargar y usarse sin conexión.
Para acceder a la aplicación, haga clic en este enlace en su dispositivo móvil:
La aplicación móvil y la plataforma de aprendizaje se complementan mutuamente. No obstante, la aplicación está destinada a los usuarios finales, es decir, aquellos que gestionarán y pondrán en práctica las actividades del programa en calidad de educadores. Por su parte, la plataforma tiene un público más amplio compuesto por usuarios y por grupos de interés muy concretos, entre otros las federaciones, los colegios o los gobiernos. También proporciona información adicional sobre el proyecto.
La División de Federaciones Miembro de la FIFA, en colaboración con la UNESCO, dirigen el proyecto Football for Schools, incluida la plataforma de aprendizaje y la aplicación para móviles. La FIFA y la Unesco han desarrollado el programa de manera conjunta. Para ello, han consultado a varios socios y expertos clave.
Entre ellos, se encuentra adidas, que suministrará millones de balones de fútbol como parte del programa y su colaboración con la FIFA. Distintos grupos de interés también han contribuido al programa. Les damos las gracias por su apoyo.
Sí. El Programa Football for Schools está disponible para todos los centros educativos y comunidades. Se espera que el grupo de gestión nacional de cada país que solicite participar en el programa seleccione los centros educativos de forma conjunta con las autoridades competentes. Es importante obtener los permisos pertinentes de las autoridades competentes (p. ej., el Ministerio de Educación) respecto a la aprobación del Programa Football for Schools y el acceso a los diferentes centros educativos.
Las autoridades competentes (p. ej., el Ministerio de Educación) seleccionarán los centros educativos, y estos deberán enviar un formulario de solicitud al grupo de gestión nacional. El Ministerio de Educación también puede enviar la solicitud al grupo de gestión nacional en nombre del centro educativo interesado. A continuación se describe el proceso de solicitud.
Presentación de solicitudes de los centros educativos
Los centros educativos que deseen participar en el programa deberán enviar al grupo de gestión nacional los siguientes documentos e información (en caso contrario, el Ministerio de Educación los proporcionará directamente):
nombre completo, dirección oficial y número de registro (si procede) del centro educativo;
número total de alumnos y clasificación por edades: cuatro a siete, ocho a once y doce a catorce años;
número de docentes cualificados para impartir educación física;
declaración por parte de los centros educativos en la que se confirme que el programa se integrará en el plan de estudios o en las actividades extraescolares;
número de horas por clase destinadas al programa;
Revisión de las solicitudes de los centros educativos por parte del grupo de gestión nacional
Los grupos de gestión nacional revisarán la documentación e información presentadas por los centros educativos o el Ministerio de Educación y, dado el caso, les concederán un plazo para entregar la documentación o información que falte;
solo se tramitarán las solicitudes que incluyan toda la documentación e información descritas en las directivas;
Entrega de la documentación e información a la FIFA
Una vez que los centros educativos o el Ministerio de Educación hayan mandado la información, el grupo de gestión nacional le proporcionará lo siguiente a la FIFA:
una carta de las autoridades gubernamentales competentes, es decir, del Ministerio de Educación, en la que se confirme que autoriza a los centros participantes del territorio de la federación miembro pertinente a incorporar el Programa Football for Schools de la FIFA en sus planes de estudio o en las actividades extraescolares;
una lista de los centros educativos participantes;
una lista detallada del equipamiento futbolístico solicitado por cada centro educativo participante;
Equipamiento de fútbol
Las federaciones miembro se asegurarán de que se reparta el equipamiento futbolístico asignado a los centros educativos participantes en el marco del programa. Será responsabilidad de las federaciones miembro proteger y almacenar adecuadamente el equipamiento que se les haya asignado.
El equipamiento ofrecido por la FIFA en el marco del programa se utilizará únicamente para dotar a los centros educativos participantes del equipamiento necesario para poner en marcha dicho programa y en ningún caso se empleará con otro objetivo. La FIFA podrá hacer excepciones a esta norma en circunstancias excepcionales.
El Programa Football for Schools no tiene coste alguno. Se ofrece de forma totalmente gratuita a los centros educativos, incluidos el personal del centro y los alumnos. Tampoco se solicitará ningún pago o tasa durante el trámite de la solicitud de los centros educativos, ni se cargará a estos por concepto alguno.
Trabajo en un centro educativo. ¿Cómo puedo participar?
Las escuelas pueden participar poniéndose en contacto con el Ministerio de Educación o el grupo de gestión nacional de su región o país y averiguar si el Programa de Football for Schools está activo en su país.
Los centros educativos que quieran participar en este programa deberán seguir los procedimientos descritos en la pregunta n.º 11.
Represento a una federación miembro. ¿Cómo puedo participar?
Las federaciones miembro (FM) desempeñan un papel crucial en este proyecto, ya que son el enlace principal con la FIFA. Deben respetar los procedimientos descritos y colaborar con las autoridades pertinentes para establecer un grupo de gestión nacional y solicitar la participación en el programa, tal y como se estipula en esta página. También pueden solicitar unirse al programa de forma directa, pero deben seguir colaborando igualmente con las autoridades locales.
Represento a un Gobierno o a una entidad pública. ¿Cómo puedo participar?
La colaboración con las diferentes entidades gubernamentales (ministerios de Educación, Sanidad, Deporte, Juventud, etc.) es primordial para el éxito de esta iniciativa. Los representantes del Gobierno estarán involucrados en la formación del grupo de gestión nacional y en la solicitud y la gestión del programa.
Pertenezco a un grupo de interés distinto a los mencionados. ¿Cómo puedo participar?
Los distintos grupos de interés desempeñan igualmente un papel muy importante. Entre estos grupos, cabe destacar los diferentes actores de la sociedad civil, tales como las ONG, el sector privado (patrocinadores e iniciativas relativas a las responsabilidad social corporativa), las propias comunidades, el sector académico y, cómo no, el mundo del deporte en su sentido más amplio. Otros grupos de interés deberán ponerse en contacto con la federación y las autoridades de su región para participar en el programa.
Formo parte del público general. ¿Cómo puedo participar?
Como se ha mencionado anteriormente, puede acceder a la aplicación del programa y comenzar a poner en práctica las diferentes actividades de F4S. La aplicación funciona en la mayoría de dispositivos móviles y se puede descargar en la App Store. Es gratuita y accesible para cualquier persona. Contiene información y directrices detalladas sobre la gestión y ejecución de las actividades del programa para niños y niñas de 4 a 7, 8 a 11 y 12 a 14 años, así como una serie de vídeos de fácil comprensión. Cada sesión va acompañada de una aptitud para la vida, de manera que el juego se combina con el aprendizaje. Para acceder a la aplicación, hay que estar conectado a internet, pero las sesiones se pueden descargar y usarse sin conexión. Además, no existe restricción alguna en el uso de la aplicación.
Para acceder a la aplicación, haga clic en este enlace en su dispositivo móvil:
Tal y como se ha descrito en la sección «¿Cómo puedo participar?», los centros educativos que deseen participar deberán ponerse en contacto con la autoridad gubernamental correspondiente. Ni las personas ni las organizaciones deben contactar directamente con la FIFA.
Las preguntas relativas a la puesta en marcha del programa en una escuela o comunidad concreta deben dirigirse no a la FIFA, sino al grupo de gestión nacional o a la federación miembro pertinente. El grupo de gestión nacional o la federación miembro son los responsables de la implementación del programa en el país, incluida la distribución de balones y recursos.
Del mismo modo, las entidades gubernamentales interesadas en el programa deberán contactar con la federación miembro de su país o territorio, y no directamente con la FIFA.