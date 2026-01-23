Los árbitros de élite de la Concacaf y la CONMEBOL se someten a una meticulosa preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Árbitros de máxima categoría se han preparado en Brasil de forma rigurosa en los aspectos práctico y teórico

Massimo Busacca, director de la Subdivisión de Arbitraje de la FIFA, explica que se les exige la misma profesionalidad que a los jugadores

Tras los seminarios, se designará a quienes participarán en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en representación de todas las confederaciones

La FIFA pretende que sus árbitros ofrezcan un rendimiento óptimo en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ este verano en Canadá, Estados Unidos y México. Para ello, se ha impartido en Río de Janeiro el primero de una serie de seminarios intensivos.

Esta actividad reunió a 24 de los mejores árbitros de 16 países de la CONMEBOL y la Concacaf, a fin de perfeccionar sus competencias con la vista puesta en el torneo.

El intenso programa duró una semana y constó de entrenamientos físicos por las mañanas y de clases teóricas por las tardes. Para poder ejercitarse en situaciones de juego realistas, el cuerpo arbitral trabajó con el equipo sub-20 del Olaria, un histórico club de Río de Janeiro. El director de la Subdivisión de Arbitraje de la FIFA, Massimo Busacca, supervisó las prácticas, en cuya confección ha participado personalmente Pierluigi Collina, presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA.

Seminario de arbitraje en Río de Janeiro Previous 01 / 12 Seminar For Prospective FWC 2026 Referees from CONMEBOL and CONCACAF 02 / 12 Seminar For Prospective FWC 2026 Referees from CONMEBOL and CONCACAF 03 / 12 Seminar For Prospective FWC 2026 Referees from CONMEBOL and CONCACAF 04 / 12 Seminar For Prospective FWC 2026 Referees from CONMEBOL and CONCACAF 05 / 12 Seminar For Prospective FWC 2026 Referees from CONMEBOL and CONCACAF 06 / 12 Seminar For Prospective FWC 2026 Referees from CONMEBOL and CONCACAF 07 / 12 Seminar For Prospective FWC 2026 Referees from CONMEBOL and CONCACAF 08 / 12 Seminar For Prospective FWC 2026 Referees from CONMEBOL and CONCACAF 09 / 12 Seminar For Prospective FWC 2026 Referees from CONMEBOL and CONCACAF 10 / 12 Seminar For Prospective FWC 2026 Referees from CONMEBOL and CONCACAF 11 / 12 Seminar For Prospective FWC 2026 Referees from CONMEBOL and CONCACAF 12 / 12 Seminar For Prospective FWC 2026 Referees from CONMEBOL and CONCACAF Next

Busacca recalcó la importancia de que los árbitros se preparen con el mismo esmero y grado de profesionalidad que los jugadores que participarán en la gran cita de este verano, que transcurrirá desde el 11 de junio hasta el 19 de julio, día de la final en el Estadio Nueva York Nueva Jersey.

"El árbitro siempre debe estar en el lugar adecuado en el momento oportuno. Tenemos que salir al campo todos los días para prepararnos, como los mejores jugadores —recordó—. Es importantísimo. Quedan cinco meses para la Copa Mundial de la FIFA y este seminario es fundamental para nuestros árbitros".

Las sesiones matutinas consistieron en simulaciones de situaciones de juego en el campo, trabajo físico y revisiones médicas. A pesar de las innovaciones tecnológicas concebidas para ayudar a los árbitros, estos siguen siendo la autoridad absoluta dentro del terreno de juego, de modo que habrá muchas expectativas depositadas en ellos, como explica Busacca, y más aún al pasar la competición de 32 a 48 selecciones.

Arbitraje Los árbitros de élite de la Concacaf y la CONMEBOL se someten a una meticulosa preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ 02:24

"Yo soy optimista, porque nos estamos esforzando mucho —señaló—. Estamos dándoles todo lo necesario para que lleguen preparados al torneo en los aspectos técnico, físico y médico".

La árbitra estadounidense Tori Penso, que dirigió la final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™, destacó el planteamiento integral del seminario.

"Trabajamos varias cosas. Se incide en la coherencia en la toma de decisiones —expuso—, y para eso vemos vídeos y llevamos a cabo análisis técnicos. Por las mañanas estamos en el campo, ocupándonos de los aspectos físicos y psicológicos, y trabajamos con los jugadores posibles incidentes importantes. Aquí se nos exige mucho. Luego pasamos al aula y profundizamos en los análisis técnicos. También se cuida el aspecto médico, para ver cómo podemos mejorar un poco más tanto mental como físicamente de cara a la Copa Mundial de la FIFA".

Penso no ocultó la ilusión que sienten los árbitros de élite por figurar entre los candidatos a dirigir el mayor torneo del fútbol, sin olvidar el privilegio que ello supone.

"Estar en la Copa Mundial de la FIFA en 2026 sería la culminación de un verdadero sueño —confesó—. Es algo que me rondaba por la cabeza desde hace mucho tiempo, aunque sin llegar a creer que fuese posible, y estar ahora en esta fase es un privilegio increíble. Me lo tomo muy en serio".