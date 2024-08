Gianni Infantino elogia los avances de las Islas Salomón

“El año pasado estuve en las Islas Salomón y pude constatar la increíble pasión por el fútbol que sienten sus gentes, un cariño que no hará sino ir a más después de lo que se ha avanzado dentro y fuera del terreno de juego. Las inversiones de la SIFF en el fútbol femenino son impresionantes, se me informó de todo lo que se está haciendo y también quedé muy satisfecho de comprobar que el Programa Forward de la FIFA se ha puesto al servicio del proyecto de desarrollo”, añadió el presidente de la FIFA.

"También he puesto al día al presidente de la FIFA sobre cómo se está aplicando el programa TDS y le he hablado de las instalaciones académicas que tenemos en Honiara, en las Islas Salomón. Le he explicado, fundamentalmente, en qué punto nos hallamos, y que los principales responsables de gestionar y administrar el programa TDS y la academia ya están allí, a pie de campo. Asimismo, le he informado de la situación del programa Football for Schools, que se ha organizado conjuntamente con la FIFA”, concluyó.