Gianni Infantino celebra el "acuerdo histórico" en el proceso de licitación de la Copa Mundial de la FIFA™ para 2030 y 2034

"Siempre decimos que el fútbol une al mundo. Como ya saben, la FIFA es una asociación de 211 federaciones miembro, 211 países, más que las Naciones Unidas, e intentamos traerlos a todos y unirlos", declaró en el escenario, en el que estaba acompañado por el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA. "Pero sabemos que cuando algo está en juego, como este increíble trofeo que tenemos aquí, entonces no hay unidad, no hay hermandad, no hay amistad, todo el mundo quiere luchar al máximo para ganar el trofeo, para ganar la Copa Mundial (de la FIFA) en el campo, pero cuando se trata de ganar el derecho a organizar la Copa Mundial (de la FIFA), sabemos que las discusiones también son muy reñidas. Esta vez hemos conseguido reunir a siete federaciones miembros, por lo que expreso mi agradecimiento a los siete de ustedes, procedentes de cuatro continentes diferentes, en lo que será una fiesta del fútbol y una celebración de la unidad".