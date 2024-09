Marvin Eakins, seleccionador de futsal de Nueva Zelanda: paciencia, perseverancia y experiencia

Participó en un curso de entrenadores de futsal organizado conjuntamente por la FIFA y la New Zealand Football (NZF) en 2016

Y "experiencia" no es una palabra vacía para Eakins. El neozelandés la considera una palanca esencial para el éxito. De hecho, fue esa "experiencia" lo que fue a buscar en 2015, a pesar de sus 29 años y siendo aún jugador, a un curso para entrenadores de futsal organizado conjuntamente por la FIFA y la New Zealand Football (NZF).

"En aquel momento, me planteé estos [cursos] de entrenador como una oportunidad para mejorar como jugador. Creo que fue algo que también me dio mucho valor, y que le recomendaría a cualquier otro jugador. Te aseguras de que puedes ver el juego de otra manera, con un ojo de entrenador, y de que puedes sacar conclusiones que no verías con la visión de un jugador", explicó. "Pero cada vez que asistes a un curso de aprendizaje, es una oportunidad para adquirir más conocimientos. Estoy convencido de que aquel curso fue decisivo para dar forma al resto de mi carrera".