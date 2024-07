On Location, proveedor oficial de servicios preferentes de la Copa Mundial de la FIFA 26™

La FIFA ha designado a On Location —empresa líder mundial en la organización de experiencias, servicios preferentes y viajes de primera categoría— como proveedor oficial de servicios preferentes de la Copa Mundial de la FIFA 26™, que se celebrará en Canadá, México y Estados Unidos entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026.

La candidatura de On Location fue la que finalmente se impuso tras un minucioso proceso de selección. Como resultado, la empresa colaborará con la FIFA para hacer realidad el mayor y más dinámico programa de servicios preferentes de la historia para la Copa Mundial de la FIFA 26™, que pondrá a disposición de los aficionados paquetes de experiencias con entradas incluidas para disfrutar del mayor certamen deportivo de una sola disciplina del mundo. La FIFA y On Location ofrecerán opciones para todos los gustos; ya sea para acérrimos seguidores del fútbol o para familias y amigos, así como empresas que acojan a invitados o empleados.

"En colaboración con On Location, podremos organizar y ofrecer experiencias revolucionarias que atraigan a nuevos aficionados al fútbol y brinden mejores vivencias a todas las personas que acudan a cualquiera de los espectaculares estadios de las 16 ciudades anfitrionas".

Como proveedor oficial de servicios preferentes de la Copa Mundial de la FIFA 26™, On Location tendrá los derechos exclusivos mundiales para promocionar, vender y gestionar el Programa oficial de servicios preferentes en los 16 estadios de las ciudades anfitrionas del torneo; en cinco de los cuales ya ha ofrecido estos servicios durante la Super Bowl. Haga clic en este enlace para obtener más información sobre el calendario de partidos publicado en febrero.

Paul Caine, presidente de On Location, afirmó lo siguiente: " La Copa Mundial de la FIFA 26™ será todo un hito en la historia de este deporte. Nos enorgullece colaborar con la FIFA para ofrecer el mayor programa de servicios preferentes de su historia y contribuir al crecimiento del fútbol en Norteamérica. Un mayor número de aficionados tendrá la oportunidad de vivir una experiencia preferente moderna y de primera categoría que jamás olvidarán en uno de los mayores acontecimientos del mundo".

Tras un amplio estudio de mercado y un periodo de consultas para determinar las mejores actividades y proveedores dadas las características particulares de este torneo y de los mercados nacionales, la FIFA puso en marcha un proceso de solicitudes con requisitos exigentes en septiembre de 2023. On Location destacó por su vasta experiencia en la organización de programas de servicios preferentes en algunos de los acontecimientos deportivos y espectáculos más complejos y de mayor repercusión del mundo, así como por un conocimiento único del mercado norteamericano y de la diversidad de la afición. Esta empresa, que ofrece acceso exclusivo a clientes corporativos y a invitados que buscan experiencias totalmente inmersivas, es el principal proveedor oficial de servicios para acontecimientos emblemáticos como los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, la Super Bowl, la UFC, la Final Four de la NCAA, la Ryder Cup y el Festival de Música y Artes de Coachella Valley.

Los interesados en disfrutar de una experiencia única con el lujo, el confort y la exclusividad del Programa oficial de servicios preferentes de la Copa Mundial de la FIFA 26™ pueden inscribirse en línea en este enlace para estar al tanto de las últimas novedades. Los paquetes de servicios preferentes con entradas incluidas se venderán exclusivamente a través de FIFA.com/hospitality y de los agentes de venta oficiales designados por la FIFA y On Location para diversos territorios de todo el mundo. La Major League Soccer (MLS) ya es un agente de venta designado para Estados Unidos y Canadá, y más adelante, se designarán agentes adicionales.

Se recomienda encarecidamente a los aficionados que no adquieran entradas a través de plataformas o vendedores no autorizados, ya que la FIFA se reserva el derecho de anular las entradas obtenidas por canales no oficiales. Las empresas interesadas en ejercer de agentes de venta oficiales pueden obtener información sobre el proceso de selección en este enlace. La lista de agentes de venta mundiales autorizados se publicará en FIFA.com posteriormente.